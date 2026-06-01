Corea del Sur: Cinco muertos por una explosión en una planta aeroespacial

Imagen referencia de un cuerpo de bomberos en la escena de un incendio.

SEÚL.-Una explosión en una planta operada por la empresa surcoreana de defensa Hanwha Aerospace dejó cinco muertos este lunes, informaron los bomberos.

La explosión fue reportada a las autoridades alrededor de las 11h00 de la mañana (02H00 GMT) en la planta de Hanwha en Daejeon, a unos 150 kilómetros al sur de Seúl.

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Un representante de la jefatura de bomberos de Daejeon dijo a la AFP que cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas, sin proporcionar más detalles.

Hanwha Aerospace es un fabricante surcoreano de defensa que produce armas, sistemas de artillería y componentes aeroespaciales.

Su planta de Daejeon se centra en la investigación y el desarrollo, incluyendo tecnologías de armas avanzadas y sistemas relacionados con el espacio.

La explosión pudo haber ocurrido durante el proceso de limpieza relacionado con la producción de propulsores para cohetes, señaló el director ejecutivo de Hanwha Aerospace, Son Jae-il, en una rueda de prensa.

"Durante este proceso, podrían quedar materiales explosivos en las herramientas, y existe un procedimiento para eliminar y limpiar esos residuos. Se presume que el accidente ocurrió durante esta etapa del proceso", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP