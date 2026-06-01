Francia aborda un nuevo petrolero de la llamada flota fantasma rusa

El petrolero de crudo Idemitsu Maru, propiedad de una subsidiaria de Idemitsu Kosan, navega por la bahía de Ise cerca de la ciudad de Chita en la prefectura de Aichi el 25 de mayo de 2026, después de convertirse en el primer petrolero de crudo con destino a Japón en transitar el estrecho de Ormuz desde que comenzó el conflicto en Irán.

Francia informó este lunes que abordó durante el fin de semana un petrolero vinculado a Rusia en el Atlántico, en la última de estas operaciones destinadas a combatir la llamada flota fantasma de Moscú.

El Tagor es el cuarto petrolero de esta flota utilizada por Rusia para eludir las sanciones occidentales contra su ventas de petróleo que Francia intercepta en el mar desde el Boracay en septiembre de 2025.

FÚTBOL Tchouaméni lamenta "las proporciones" que alcanzó su altercado con Valverde

El abordaje se produjo "a más de 400 millas náuticas (740 km) al oeste de la punta de [la región de] Bretaña", es decir, muy lejos de las costas europeas, precisó la prefectura marítima del Atlántico en un comunicado.

Procedente del puerto de Múrmansk, en el extremo noroeste de Rusia, el petrolero se dirigía hacia la ciudad balnearia de Limbé, en Camerún, país cuyo pabellón enarbolaba.

"Esta intervención se llevó a cabo en el Atlántico, en alta mar (...) en el más estricto respeto del Derecho del Mar", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

"Es inaceptable que embarcaciones eludan las sanciones internacionales, violen el Derecho del Mar y financien la guerra que libra Rusia contra Ucrania desde hace más de 4 años", agregó.

El vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, denunció un acto "ilegal, al límite de la piratería internacional", y subrayó que "Rusia toma medidas para garantizar la seguridad de sus cargueros".

El capitán del petrolero "se negó en múltiples ocasiones a obedecer las instrucciones de la Marina nacional", declaró este lunes la fiscalía de Brest, considerando que "la toma de control del buque resultaba necesaria".

El capitán se declaró "de nacionalidad rusa", precisó la fiscalía, que abrió una investigación por "falta de justificación de la nacionalidad de un buque", "ausencia de pabellón" y "negativa a obedecer".

El barco, que tenía 23 tripulantes a bordo, está "siendo escoltado por la Marina francesa hasta un punto de fondeo para posteriores controles", indicó la prefectura marítima del Atlántico.

Sospechoso de transportar petróleo ruso o iraní pese a las sanciones internacionales, el Tagor está vinculado al magnate del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, según la base de datos Opensanctions.org.

Los tres buques que fueron inmovilizados anteriormente por Francia pudieron volver a zarpar, tras el pago de multas para los dos últimos.

FUENTE: Con información de AFP