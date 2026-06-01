lunes 1  de  junio 2026
Tensión

Francia aborda un nuevo petrolero de la llamada flota fantasma rusa

El vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, denunció un acto "ilegal, al límite de la piratería internacional", y subrayó que "Rusia toma medidas para garantizar la seguridad de sus cargueros"O

El petrolero de crudo Idemitsu Maru, propiedad de una subsidiaria de Idemitsu Kosan, navega por la bahía de Ise cerca de la ciudad de Chita en la prefectura de Aichi el 25 de mayo de 2026, después de convertirse en el primer petrolero de crudo con destino a Japón en transitar el estrecho de Ormuz desde que comenzó el conflicto en Irán.

El petrolero de crudo Idemitsu Maru, propiedad de una subsidiaria de Idemitsu Kosan, navega por la bahía de Ise cerca de la ciudad de Chita en la prefectura de Aichi el 25 de mayo de 2026, después de convertirse en el primer petrolero de crudo con destino a Japón en transitar el estrecho de Ormuz desde que comenzó el conflicto en Irán.

AFP

Francia informó este lunes que abordó durante el fin de semana un petrolero vinculado a Rusia en el Atlántico, en la última de estas operaciones destinadas a combatir la llamada flota fantasma de Moscú.

El Tagor es el cuarto petrolero de esta flota utilizada por Rusia para eludir las sanciones occidentales contra su ventas de petróleo que Francia intercepta en el mar desde el Boracay en septiembre de 2025.

Lee además
El francés Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid, calienta antes de un partido de LaLiga, el 14 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Tchouaméni lamenta "las proporciones" que alcanzó su altercado con Valverde
Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.
POLÉMICA

Francia anuncia su retiro del certamen Miss Universo

El abordaje se produjo "a más de 400 millas náuticas (740 km) al oeste de la punta de [la región de] Bretaña", es decir, muy lejos de las costas europeas, precisó la prefectura marítima del Atlántico en un comunicado.

Procedente del puerto de Múrmansk, en el extremo noroeste de Rusia, el petrolero se dirigía hacia la ciudad balnearia de Limbé, en Camerún, país cuyo pabellón enarbolaba.

"Esta intervención se llevó a cabo en el Atlántico, en alta mar (...) en el más estricto respeto del Derecho del Mar", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

"Es inaceptable que embarcaciones eludan las sanciones internacionales, violen el Derecho del Mar y financien la guerra que libra Rusia contra Ucrania desde hace más de 4 años", agregó.

El vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, denunció un acto "ilegal, al límite de la piratería internacional", y subrayó que "Rusia toma medidas para garantizar la seguridad de sus cargueros".

El capitán del petrolero "se negó en múltiples ocasiones a obedecer las instrucciones de la Marina nacional", declaró este lunes la fiscalía de Brest, considerando que "la toma de control del buque resultaba necesaria".

El capitán se declaró "de nacionalidad rusa", precisó la fiscalía, que abrió una investigación por "falta de justificación de la nacionalidad de un buque", "ausencia de pabellón" y "negativa a obedecer".

El barco, que tenía 23 tripulantes a bordo, está "siendo escoltado por la Marina francesa hasta un punto de fondeo para posteriores controles", indicó la prefectura marítima del Atlántico.

Sospechoso de transportar petróleo ruso o iraní pese a las sanciones internacionales, el Tagor está vinculado al magnate del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, según la base de datos Opensanctions.org.

Los tres buques que fueron inmovilizados anteriormente por Francia pudieron volver a zarpar, tras el pago de multas para los dos últimos.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Testigos del caso Epstein en Francia afirman que periodista violó su privacidad

Dos hombres en aislamiento en Brasil por sospecha de ébola

Israel toma el histórico castillo cruzado de Beaufort en el sur del Líbano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, saluda a los simpatizantes al llegar a votar con su esposa Ana Lucía Pineda en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
Elecciones

Colombia va a segunda vuelta; candidato de la derecha lleva ventaja

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin Magic Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.
BALONCESTO

Wembanyama y los Spurs retan a los Knicks en las Finales de la NBA tras deshacerse del Thunder

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Te puede interesar

Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia

Por Daniel Castropé
El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, saluda a los simpatizantes al llegar a votar con su esposa Ana Lucía Pineda en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
Elecciones

Colombia va a segunda vuelta; candidato de la derecha lleva ventaja

Ilustración fotorrealista con IA de la clonación del perfil de la abogada de inmigración Isadora Velázquez.
PARTE I

Usurpan identidades de abogados para defraudar a inmigrantes

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha