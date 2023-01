Denuncia: pedir libertad en Cuba es mayor delito que robar

ROMA . - Los cubanos libres se reunieron en Roma del 26 al 29 de enero, para participar en un evento sin precedentes en la capital italiana, el Foro “Democracia y Derechos Humanos para Cuba” . Una iniciativa de la asociación italiana “las Guerreras Cubanas”, que no sólo logró reunir por primera vez a movimientos opositores al castro-comunismo de Italia, Alemania, Bélgica, España, Suiza y Estados Unidos; sino que además logró abrir el debate sobre la violación de los derechos humanos en el Parlamento Italiano, que fue sede de dos de los tres días de evento.

El Foro fue posible gracias al apoyo directo del senador Giuliomaria Terzi di Sant’Agata (presidente Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato della Repubblica), de los diputados Andrea Del Mastro y Alessandro Urzi, y de la coordinadora nacional del departamento de tutela de las víctimas de Fratteli d’Italia, Cinzia Pellegrino. Todos miembros de la fuerza política que ostenta la mayoría en la coalición de gobierno que sostiene el gobierno de Giorgia Meloni. También colaboraron la Federación Italiana de Derechos Humanos (FIDU) y el “Global Comitee for the Rule of Law - Marco Panella”.