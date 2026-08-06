Diálogo por la transición democrática en Venezuela comenzó con hostigamiento a la prensa

CARACAS. Este segundo intento de avanzar en una mesa de negociaciones en Venezuela tuvo, otra vez, un mal inicio.

Los actores del diálogo no permitieron que los periodistas cubrieron el acto de instalación que se efectuó en el Centro de Convenciones del Aeropuerto de La Carlota (base militar). Solo pudieron acceder al recinto, por breves minutos, los fotógrafos, quienes tuvieron que dejar sus móviles fuera del lugar.

POLÍTICA Opositora Dinorah Figuera llega a Venezuela para jornada de diálogo con el chavismo

Ni siquiera canales de televisión con afinidad con el régimen como Globovisión pudieron dar cobertura a la reunión.

La mesa de negociaciones que está tutelada por Estados Unidos, tiene como misión reinstitucionalizar a Venezuela y con ello, encaminar al país caribeño hacia una transición democrática y culminar con unas elecciones libres.

Los representantes del régimen chavista, lo encabeza Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez.

La contraparte de la oposición está integrada por: Dinorah Figuera, Jorge Millán, Ramón López, Marco Aurelio Quiñones, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

La agenda de estas primeras reuniones está fundamentada en tres puntos:

*Atención a las víctimas del doble terremoto.

*Fortalecimiento de la democracia.

*Derechos y garantías políticas.

Los temas fueron informados a los venezolanos por sendos comunicados que divulgaron tanto la parte oficialista como de la oposición.

En su posición de no informar sobre las discusiones, este 6 de agosto, otra vez al finalizar el encuentro emitieron un comunicado, según el cual l mesa de diálogo se mantendrá en sesión permanente hasta el 12 de agosto.

Además, suscribieron un conjunto de principios que incluyen el respeto a la soberanía nacional, la negociación de buena fe, el reconocimiento y respeto recíproco, la igualdad política y el trato paritario en la mesa. También se comprometieron a: construir una solución política, pacífica, democrática y constitucional, orientada al cumplimiento verificable de los acuerdos y a la protección integral de los derechos humanos y políticos de todas las fuerzas en conflicto, con el compromiso de informar oportunamente al país sobre los avances del proceso.

Invitados especiales: influencer y la DGCIM

Al término de la reunión, la periodista Daisy Martínez de Efecto Cocuyo, portal venezolano, de acuerdo con la denuncia del Sindicato Nacional de la Prensa (SNTP) fue abordada por funcionarios no identificados, cerca de seis que estaban a bordo de motocicletas, con armas y vestidos de negro.

La obligaron a entregarles su teléfono móvil y luego, procedieron a borrar las imágenes que había tomado. Y no conformes con eso, fotografiaron su carnet y durante el procedimiento pretendieron llevarla a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), conocida por sus prácticas no acordes con el respeto de los derechos humanos.

Toda la parte logística comunicacional quedó en manos del Ministerio de Información y Comunicación.

El SNTP considera grave que el inicio del diálogo esté marcado por restricciones a la cobertura y el hostigamiento de una periodista. “Estas prácticas contradicen las garantías democráticas que el proceso dice promover. Exigimos investigar lo ocurrido y garantizar a la prensa acceso libre seguro y sin discriminación”.

La otra sorpresa fue ver a la facción opositora fotografiada con el influencer venezolano, Miguel Herrera, conocido como “Kilométrico”, quien vivió fuera de Venezuela durante dos años y este agosto anunció el regreso a la patria.

FUENTE: Con información de Tal Cual/SNTP