Hamás difunde segundo video de rehén israelí-alemán que pide ayuda para los secuestrados

El Foro de las Familias de Rehenes lo identificó como Alon Ohel, secuestrado por terroristas de Hamás durante su ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel

Una muestra de armas y túneles del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, en el centro de la Franja de Gaza

Europa Press/Yousef Mohammed
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GAZA — El brazo armado de Hamás difundió el lunes un video en el que se ve a un rehén israelí-alemán vivo, siendo esta la segunda vez que el grupo terrorista Hamás comparte imágenes de él este mes.

El Foro de las Familias de Rehenes, la principal organización israelí que congrega a los allegados de los cautivos, lo identificó como Alon Ohel, secuestrado por milicianos palestinos durante su ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel.

El foro citó a su familia instando a los medios a no utilizar su foto ni extractos del video.

En las imágenes, Ohel, de 24 años, aparece vestido con una camiseta negra y pide al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que garantice la liberación de todos los rehenes aún cautivos en la Franja de Gaza.

También se le escucha pedir a su familia que siga protestando contra Netanyahu y su gobierno para presionar por su liberación.

El segundo video en un mes

El video muestra igualmente a un miliciano sosteniendo una pistola, vestido de negro y tocando el hombro del rehén, que demuestra la presión a la que es sometido Ohel.

Las imágenes, difundidas por las Brigadas Ezedin Al Qasam, muestran a Ohel hablando mientras mira una pantalla de televisión en la que aparece Netanyahu.

Ohel iba a comenzar sus estudios de música tras regresar de un viaje por Asia unas semanas antes de ser secuestrado en el festival de música Nova durante el ataque de Hamás.

El brazo armado de Hamás difundió un video similar de Ohel el 5 de septiembre, en el que se le veía junto a otro rehén, Guy Gilboa Dalal.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque de Hamás, 47 siguen cautivas en Gaza, de las cuales 25 fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

Los terroristas islamistas mataron a 1.219 personas el 7 de octubre de 2023, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos israelíes.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado desde entonces al menos a 65.300 palestinos en Gaza, la mayoría de ellos civiles, esto según cifras del Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelVive1948/status/1970158096384168069&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con informaciòn de AFP

