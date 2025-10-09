jueves 9  de  octubre 2025
Acuerdo sobre Gaza y abundante oferta bajan los precios del petróleo

El precio del barril de crudo estadounidense, el West Texas Intermediate, que se entregará en noviembre, cayó 1,66% y cerró a 61,51 dólares

Depósito de combustible de la petrolera Valero.

Depósito de combustible de la petrolera Valero.

PATRICK T. FALLON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo bajaron el jueves, arrastrados por el acuerdo del cese el fuego en Gaza, además de una perspectiva de producción de crudo superior a la demanda de los próximos meses.

El precio del barril Brent del mar del Norte, que será entregado en diciembre, perdió 1,56% y quedó en 61,51 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, que se entregará en noviembre, cayó 1,66% a 61,51 dólares.

Israel y Hamás firmaron el jueves la primera fase de un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes, tras fuertes presiones del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a dos años de guerra en el territorio palestino.

"Una parte de la prima de riesgo desaparece del mercado" con este anuncio, dijo Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

La tendencia a la baja de los precios del crudo

Israel no es un productor significativo de petróleo, por lo que los temores se centraban principalmente en el riesgo de una extensión del conflicto en la región.

"Sin embargo,las hostilidades entre Israel y Hamás nunca han generado interrupciones en el suministro de petróleo", lo que explica la moderación de los movimientos en el mercado, según el analista.

Los operadores esperan saber si el acuerdo motivará a los rebeldes yemeníes hutíes "a poner fin a sus ataques contra los barcos occidentales", lo que les permitiría transitar nuevamente por el mar Rojo y utilizar el canal de Suez, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Si una paz resulta "estable", su impacto (a la baja) en los precios será más estructural y más profundo", opinó Claudio Galimberti, economista de Rystad Energy.

FUENTE: Con información de AFP.

