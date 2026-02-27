viernes 27  de  febrero 2026
Conflicto

EEUU apoya el derecho de Pakistán a "defenderse frente a ataques de los talibanes" en Afganistán

Los bombardeos de Pakistán a Kabul son los más significativos desde que los talibanes volvieron al poder en 2021 tras la retirada de Estados Unidos

Personal de seguridad talibán vigila a lo largo de una carretera en Kandahar el 27 de febrero de 2026, después de los tiroteos transfronterizos ocurridos durante la noche entre Afganistán y Pakistán.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos dijo el viernes que apoya a Pakistán, después de que Islamabad ordenó bombardeos a la vecina Afganistán y declaró la guerra abierta al gobierno talibán tras una serie de enfrentamientos.

Los bombardeos de Pakistán a Kabul son los más significativos desde que los talibanes volvieron al poder en 2021 tras la retirada de Estados Unidos.

Un cuerpo especial del Ejército israelí vigila los lugares más concurridos de Jerusalén.
TENSIÓN

EEUU aconseja evacuar personal de Israel en medio de tensión con Irán
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
Política

Trump dice que EEUU estudia una "toma de control amistosa" de Cuba

"Seguimos supervisando de cerca la situación y expresamos nuestro apoyo al derecho de Pakistán a defenderse de los ataques de los talibanes", escribió en X Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, tras mantener conversaciones con la secretaria de Relaciones Exteriores paquistaní, Amna Baloch.

En sus declaraciones, Hooker no instó a poner fin al enfrentamiento. Sin embargo, Reino Unido y China sí habían hecho un llamado a "desescalar" el conflicto e Irán se ofreció a ser mediador.

La guerra de Afganistán deterioró la relación de Estados Unidos con Pakistán, ya que el expresidente Joe Biden quiso mantener al mínimo sus vínculos con Islamabad debido al apoyo prestado en el pasado a los talibanes mientras Estados Unidos apuntalaba a un gobierno prooccidental.

Trump estrecha lazos con Pakistán

El presidente Donald Trump cambió de rumbo y forjó estrechos lazos con Pakistán, que se ha deshecho en elogios hacia él por su mediación durante un conflicto con la India el año pasado y afirmó que merecía el Premio Nobel de la Paz.

Cuando se le consultó el viernes sobre los ataques a Afganistán, Trump elogió al jefe militar paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, y al primer ministro Shehbaz Sharif.

"Tienen a un gran primer ministro, tienen a un gran general allí, tienen a un gran líder. Creo que son dos de las personas a las que más respeto", dijo Trump a la prensa.

Las relaciones históricamente cordiales entre Islamabad y Kabul se deterioraron en los últimos meses y se han producido enfrentamientos esporádicos.

Pakistán, una potencia nuclear, acusa a los talibanes de dar cobijo a militantes armados que lanzan ataques contra su territorio, algo que desde Kabul niegan.

EEUU recomienda precaución

Así las cosas, la Embajada de Estados Unidos en Pakistán emitió este viernes una alerta de seguridad e instó a sus connacionales en Pakistán a extremar precauciones ante la escalada de violencia en la región, recomendando a los ciudadanos que tengan precaución al visitar instalaciones policiales, militares y centros comerciales, "especialmente durante las horas pico", dado que estos lugares "siendo objetivos probables de las organizaciones terroristas".

"Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que observen buenas prácticas de seguridad personal, que incluyen estar atento a su entorno, evitar grandes multitudes y asegurarse de que su registro STEP esté actualizado", reza un comunicado difundido por la Embajada, que ha animado además a sus nacionales a "mantener un perfil bajo" y consultar los medios locales "para obtener actualizaciones".

Este aviso llega después de que este pasado jueves Estados Unidos elevase a nivel 3 el aviso de viaje en Pakistán, incluyendo un llamado a "reconsiderar los viajes" al país "debido al terrorismo y la posibilidad de conflicto armado".

El mismo aviso aclara que "algunas zonas presentan mayor riesgo". En concreto, identifica las provincias de Baluchistán y Jaiber Pastunjuá (KP), incluida la antigua FATA y las inmediaciones de la línea de control, como zonas de riesgo 4, a las que se recomienda no viajar "por ningún motivo".

Las hostilidades han estallado días después de que las autoridades de Afganistán denunciaran ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unos bombardeos ejecutados por Pakistán contra el país y aseguraran los ataques se saldaron con la muerte de más de una decena de civiles.

Islamabad argumentó que los ataques aéreos fueron lanzados contra "campamentos y escondites terroristas" del grupo Tehri-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y del grupo yihadista Estado Islámico, en una operación de respuesta a los recientes ataques suicidas que han tenido lugar en suelo paquistaní.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press

