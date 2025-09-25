jueves 25  de  septiembre 2025
TENSIÓN

EEUU intercepta varios aviones militares rusos cerca de Alaska

En un comunicado, el NORAD indicó que se detectó la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska

Caza ruso, Ministerio de Defensa de Rusia.

Europa Press

WASHINGTON.- El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) ha informado de que las fuerzas estadounidense interceptó a varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska, un incidente que se produce en pleno aumento de la tensión por la presencia de drones en el espacio aéreo danés, polaco y rumano.

En un comunicado, el NORAD indicó que se detectó la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska --área que incluye un perímetro adicional y en el que las Fuerzas Armadas se encargan de supervisar el tráfico aéreo para frustrar posibles amenazas--.

Así, la Fuerza Aérea del país norteamericano despleguó cuatro cazas F-16, cuatro aviones KC-135 y un E-3, una aeronave de Boeing diseñada para realizar labores de alerta temprana y control aéreo. Estos aviones han realizado las acciones de "identificación e interceptación" pertinentes.

Esta misma semana, el presidente Donald Trump, se mostró favorable a que los países de la OTAN derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo.

Durante un encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reivindicado la defensa del territorio, lo que "significa que si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras".

FUENTE: Con información de AFP

