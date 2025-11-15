República Dominicana decomisa cocaína procedente de Sudamérica en operación conjunta con EEUU

Foto del Departamento de Defensa de EEUU, muestra al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford de la Marina de EEUU, incluyendo el buque insignia USS Gerald R. Ford (CVN 78), a la izquierda, USS Winston S. Churchill (DDG 81), al frente, USS Mahan (DDG 72), atrás, USS Bainbridge (DDG 96), y el Ala Aérea Embarcada de Portaaviones Ocho con F/A-18E/F Super Hornets asignados a los Escuadrones de Cazas de Ataque 31, 37, 87 y 213, que opera como una fuerza conjunta y multidominio junto con un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EEUU, el 13 de noviembre de 2025 en un lugar no divulgado del Océano Atlántico.

SANTO DOMINGO — República Dominicana informó el sábado del decomiso de unos 500 kilos de cocaína que iban en una lancha que fue interceptada en una operación conjunta con Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dijo en un comunicado que la incautación se realizó en "apoyo a la Operación Lanza del Sur del Comando Sur de los Estados Unidos", en el que trabajó "estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA)".

Amenaza terrorista Operación "Lanza del Sur", la mayor ofensiva de EEUU: ¿qué opciones tiene el Cartel de los Soles?

DESPLIEGUE El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

Lanza del Sur es la nueva operación antidrogas que anunció el jueves el secretario de Defensa estadounidense como parte de un despliegue militar en el Caribe, que Venezuela denuncia que busca solo el derrocamiento del gobernante, Nicolás Maduro, acusado por EEUU de liderar el Cartel de los Soles.

Su lanzamiento coincide, no obstante, con la llegada del portaviones más grande del mundo al Caribe, que se une con su flotilla adyacente de barcos a otros siete navíos en la región.

Droga proveniente de Sudamérica

La DNCD indicó que la lancha fue detenida en las costas de Pedernales (sur) y que procedía de Sudamérica.

"Es muy difícil saber si es de Colombia o de Venezuela", dijo una fuente del organismo, que precisó que dos dominicanos fueron detenidos y que los 484 paquetes de presunta droga incautada equivalían a casi 500 kg.

"Las unidades actuantes montaron un amplio operativo por aire, mar y tierra para atrapar a varios individuos que, según informes de inteligencia, se acercaban a costas dominicanas en una embarcación con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas", señaló el comunicado de la DNCD.

La embarcación de 27 pies de eslora tenía dos motores fuera de borda.

21 narcolanchas

El despliegue estadounidense en el Caribe comenzó en septiembre. Desde entonces ha bombardeado 21 narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

Estados Unidos señala a Maduro de encabezar un cartel de la droga y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que "en cierto modo" había decidido sus siguientes pasos sobre Venezuela. "No puedo decirles qué es", reparó en declaraciones a periodistas.

La cadena CBS News informó que altos mandos militares presentaron a Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, que incluyen ataques terrestres.

Estados Unidos tiene previstos además ejercicios militares con Trinidad y Tobago a partir del domingo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP