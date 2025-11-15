sábado 15  de  noviembre 2025
Narcotráfico

República Dominicana decomisa cocaína procedente de Sudamérica en operación conjunta con EEUU

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dijo que la incautación se realizó en "apoyo a la Operación Lanza del Sur del Comando Sur de los EEUU"

Foto del Departamento de Defensa de EEUU, muestra al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford de la Marina de EEUU, incluyendo el buque insignia USS Gerald R. Ford (CVN 78), a la izquierda, USS Winston S. Churchill (DDG 81), al frente, USS Mahan (DDG 72), atrás, USS Bainbridge (DDG 96), y el Ala Aérea Embarcada de Portaaviones Ocho con F/A-18E/F Super Hornets asignados a los Escuadrones de Cazas de Ataque 31, 37, 87 y 213, que opera como una fuerza conjunta y multidominio junto con un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de EEUU, el 13 de noviembre de 2025 en un lugar no divulgado del Océano Atlántico.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dijo en un comunicado que la incautación se realizó en "apoyo a la Operación Lanza del Sur del Comando Sur de los Estados Unidos", en el que trabajó "estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA)".

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Amenaza terrorista

Operación "Lanza del Sur", la mayor ofensiva de EEUU: ¿qué opciones tiene el Cartel de los Soles?

Lanza del Sur es la nueva operación antidrogas que anunció el jueves el secretario de Defensa estadounidense como parte de un despliegue militar en el Caribe, que Venezuela denuncia que busca solo el derrocamiento del gobernante, Nicolás Maduro, acusado por EEUU de liderar el Cartel de los Soles.

Su lanzamiento coincide, no obstante, con la llegada del portaviones más grande del mundo al Caribe, que se une con su flotilla adyacente de barcos a otros siete navíos en la región.

Droga proveniente de Sudamérica

La DNCD indicó que la lancha fue detenida en las costas de Pedernales (sur) y que procedía de Sudamérica.

"Es muy difícil saber si es de Colombia o de Venezuela", dijo una fuente del organismo, que precisó que dos dominicanos fueron detenidos y que los 484 paquetes de presunta droga incautada equivalían a casi 500 kg.

"Las unidades actuantes montaron un amplio operativo por aire, mar y tierra para atrapar a varios individuos que, según informes de inteligencia, se acercaban a costas dominicanas en una embarcación con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas", señaló el comunicado de la DNCD.

La embarcación de 27 pies de eslora tenía dos motores fuera de borda.

21 narcolanchas

El despliegue estadounidense en el Caribe comenzó en septiembre. Desde entonces ha bombardeado 21 narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

Estados Unidos señala a Maduro de encabezar un cartel de la droga y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El presidente Donald Trump dijo el viernes que "en cierto modo" había decidido sus siguientes pasos sobre Venezuela. "No puedo decirles qué es", reparó en declaraciones a periodistas.

La cadena CBS News informó que altos mandos militares presentaron a Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, que incluyen ataques terrestres.

Estados Unidos tiene previstos además ejercicios militares con Trinidad y Tobago a partir del domingo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

