jueves 30  de  julio 2026
RECONOCIMIENTO

Fundación española condecora a Rosa María Payá

La fundación conservadora española FAES otorgó el XIII Premio de la Libertad a la opositora cubana quien ha dedicado la vida a luchar por la democracia y las libertades civiles en la isla

Mi padre estaba seguro: la noche noserá eterna. Y yo creo que está amaneciendo.Libertad, libertad, libertad. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!

"Mi padre estaba seguro: la noche noserá eterna. Y yo creo que está amaneciendo.Libertad, libertad, libertad. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!"

CESAR MENENDEZ - DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La fundación conservadora española FAES concedió, este jueves, el XIII Premio de la Libertad a la opositora cubana Rosa María Payá, la iraní Masih Alinejad y la rusa Yulia Navalnaya por sus trayectorias en defensa de los derechos fundamentales.

Payá, promotora de la iniciativa “Cuba Decide” e hija del opositor fallecido Oswaldo Payá, ha dedicado la vida a luchar por la democracia, las libertades civiles en Cuba y ha defendido el pluralismo político y los derechos humanos mediante vías pacíficas, según un comunicado de la entidad, que dirige el expresidente del Gobierno español José María Aznar.

Lee además
La activista Rosa María Payá.
LIBERTAD

Rosa María Payá pide a la UE y España "rectificar y tomar partido" a favor del pueblo cubano
Familiares y amigos del líder opositor Oswaldo Payá portan su féretro durante su funeral, el 24 de julio de 2012, en el cementerio de Cristóbal Colón de La Habana. Oswaldo Payá, galardonado con el premio Sájarov de derechos humanos y quien desafió durante décadas al régimen comunista de la isla, falleció la víspera en un accidente automovilístico ocurrido el 22 de julio de 2012.
CONMEMORACIÓN

El legado de Oswaldo Payá y Harold Cepero vive entre los cubanos, a 14 años de sus muertes

Masih Alinejad es reconocida por su actividad internacional en defensa de los derechos de las mujeres iraníes y de la libertad de expresión. FAES destaca su papel en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos atribuidas al régimen de Teherán.

También obtiene el galardón Yulia Navalnaya, reconocida por continuar la labor política de su marido, el líder opositor ruso Alekséi Navalni, que murió encarcelado en 2024, y por ser una de las principales figuras de la oposición democrática en defensa del Estado de derecho en su país, la libertad y los derechos fundamentales.

Rusia envenenó a Navalni en la cárcel según los resultados de una investigación presentada en febrero pasado por los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos, aunque el Gobierno ruso lo rechazó.

El patronato de la fundación tomó la decisión por unanimidad al considerar que estas tres mujeres representan la resistencia cívica al autoritarismo en contextos diferentes.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

La OEA visita Bolivia en defensa de la democracia y el entendimiento tras las protestas

Venezuela abre un nuevo proceso de negociación tras ocho diálogos sin resultados

Delcy Rodríguez y el FMI evalúan uso de las reservas para la recuperación tras los sismos del 24 de junio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh
BANCO CENTRAL/EEUU

Reserva Federal mantiene sus tasas de interés por 5ta vez consecutiva

Rafael Villalobos, designado superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade.
EDUCACIÓN

Escuelas Públicas de Miami-Dade ya tienen nuevo superintendente

OpenAI, creador del ChatGPT.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OpenAI afirma que ataque descontrolado golpeó a otras plataformas

Imagen de migrantes cruzando la frontera de Ceuta.
MIGRACIÓN

Alerta en España, Ceuta pide el cierre de la frontera con Marruecos por la entrada de miles de migrantes

La cantante pop británica Amy Winehouse actúa en el festival de música de Glastonbury, en Pilton, Somerset, en el suroeste de Inglaterra, el 22 de junio de 2007.  
POLÉMICA

Jueza ordena al padre de Amy Winehouse pagar un millón de euros a amigas de la cantante

Te puede interesar

El exitoso multimillonario  Elon Musk.
EEUU/ELECCIONES

Musk prevé cuantioso desembolso para campaña de republicanos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las elecciones primarias en Florida serán el próximo 18 de agosto. 
ELECCIONES 2026

Primarias de Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego

El estudio profundo de las consecuencias del comunismo llega a las aulas de clases en Florida.
REGRESO A CLASES

Escuelas de Florida se preparan para enseñar las atrocidades del comunismo

El líder opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat, junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.
NUEVOS PASOS

Resistencia Cubana amplía contactos internacionales durante investidura de Fujimori

Imagen referencial.
CONDENA

Cubano de Hialeah recibe 30 meses de prisión por red de tráfico de migrantes