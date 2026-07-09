jueves 9  de  julio 2026
CLIMA

Ola de calor: Los europeos expuestos masivamente a niveles peligrosos de ozono

Este informe no ha sido publicado en una revista científica y se basa principalmente en datos recopilados en 162 estaciones de medición de la calidad del aire en toda la UE

Una persona se refugia del sol con un paraguas, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes, 6 de julio, el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temperaturas máximas que podrán llegar a los 42 grados en los valles fluviales.

Una persona se refugia del sol con un paraguas, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes, 6 de julio, el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temperaturas máximas que podrán llegar a los 42 grados en los valles fluviales.

Jesús Hellín / Europa Press

PARÍS.- Alrededor de dos tercios de los habitantes de la Unión Europea (UE) respiraron niveles peligrosos de ozono durante la ola de calor de junio, afirma un informe de una ONG que la AFP obtuvo este jueves en exclusiva.

La contaminación por ozono, acentuada por las altas temperaturas e implicada en patologías como el asma y daños en los tejidos pulmonares, es una "amenaza invisible", advirtió Flossie Boyd, directiva de la oenegé Global Witness.

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Cerca de 300 de los 450 millones de habitantes de la UE estuvieron expuestos a niveles peligrosos de ozono durante la ola de calor de junio, según el informe, que la organización compartió en exclusividad con la AFP.

Incluye unos cien millones de niños y personas mayores, las categorías más vulnerables desde el punto de vista sanitario.

Esto demuestra hasta qué punto "las personas se ven obligadas a vivir en condiciones peligrosas debido a nuestra dependencia de los combustibles fósiles", insistió Boyd.

Este informe no ha sido publicado en una revista científica y se basa principalmente en datos recopilados en 162 estaciones de medición de la calidad del aire en toda la UE.

El Viejo Continente enfrenta episodios de calor extremo cada vez más frecuentes e intensos. Esta semana vive una tercera ola de calor, después de la que batió todos los récords en junio y la inusualmente temprana registrada en mayo.

La temperatura media en Europa occidental alcanzó los 20,74 ºC en junio, más de 3 ºC por encima del promedio del período 1991-2020, reveló este jueves el observatorio climático de la Unión Europea, Copernicus.

Los efectos de las altas temperaturas no se limitan a los casos de golpes de calor y la deshidratación. También pueden ser indirectos y traducirse a veces en trastornos y muertes días después.

La contaminación ambiental por ozono se ha asociado con 63.000 muertes en 2023, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, que destaca además los miles de millones de euros en daños para los agricultores.

La actividad humana no emite directamente ozono, pero este se sintetiza mediante reacciones químicas en el aire durante episodios de altas temperaturas y exposición intensa al sol.

Según la oenegé, 298 millones de europeos han estado expuestos a un umbral de ozono que supera el recomendado por la UE, es decir, una concentración media de 120 microgramos por metro cúbico durante un período de ocho horas.

FUENTE: Con información de AFP

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