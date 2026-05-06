El papa León XIV anuncia misa en la Sagrada Familia de Barcelona el 10 de junio

El Papa León XIV ofició una misa en el barrio romano de Tor Vergata, en el marco del Jubileo de la Juventud, el 3 de agosto de 2025.

MADRID.- El papa León XIV celebrará una misa en la Sagrada Familia de Barcelona el 10 de junio, centenario de la muerte de su creador, Antoni Gaudí, donde bendecirá la torre más alta del templo, según la agenda de su viaje a España (6- 12 de junio) anunciada el miércoles.

"Hay una gran expectativa", aseguró el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en una rueda de prensa celebrada en Madrid, tras la publicación de los detalles del viaje por parte del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española (CEE).

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El viaje de León XIV arrancará el 6 de junio en Madrid con un encuentro con el rey Felipe VI y una gran misa en el centro el domingo 7.

El lunes 8 se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de un encuentro por la tarde con la "comunidad diocesana" en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

A continuación se desplazará a Barcelona, donde celebrará una vigilia de oración el martes 9 en el Estadio Olímpico, antes de la inauguración al día siguiente de la torre más alta de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí (1852-1926).

El célebre arquitecto catalán fue declarado "venerable" por el Vaticano en 2025, primer paso en el camino hacia la beatificación.

Más tarde, León XIV se desplazará a Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, en dos islas del archipiélago de Canarias, punto clave en la ruta migratoria hacia Europa. Esta cuestión es de gran interés para el pontífice, al igual que lo era para su predecesor Francisco.

Para este viaje de una semana, en el que se espera una gran afluencia de público, hay previstos 22 discursos y homilías.

EuropaPress_7483426_cartel_diocesis_alcala_visita_papa_leon_xiv_madrid Cartel de Diócesis de Alcalá sobre la visita del Papa León XIV a Madrid. DIÓCESIS DE ALCALÁ/Europa Press

La última visita de un papa a España fue en agosto de 2011, cuando Benedicto XVI visitó Madrid para las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ).

Tras su desplazamiento a Mónaco en marzo y una gira por cuatro países de África en abril, este será el tercer viaje al extranjero del papa en 2026 y el cuarto desde su elección en mayo de 2025.

España prepara un amplio dispositivo de seguridad para su visita, con más de 13.000 policías y guardias civiles, sin contar los efectivos locales, según anunció el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La visita del papa tendrá lugar unos meses después de la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia española para indemnizar a las víctimas de agresiones sexuales cometidas por religiosos, tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.

Regenerar la democracia

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado este miércoles que esperan que la presencia y el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados lleve una "referencia ética y espiritual" a las Cortes y ayude a la "necesaria regeneración de la vida democrática".

"Me parece de una importancia grande el encuentro que el Papa tendrá con la sede de la soberanía nacional, con las Cortes Generales, en la sede del Congreso de los Diputados pero siendo las cortes precisamente por lo que decía al principio de lo que el Papa significa hoy y porque también las Cortes Generales, la soberanía nacional precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática", ha subrayado Argüello, este miércoles, en una rueda de prensa en Madrid.

Así lo ha indicado en un encuentro con los medios de comunicación en el que también han participado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo de Canarias, José Mazuelos, y el obispo de Tenerife, Eloy Santiago. Argüello ha destacado que el Papa es una "autoridad moral y espiritual en el mundo entero".

FUENTE: Con información de AFP/EUROPA PRESS