El estrecho de Ormuz y el sistema: cómo una guerra regional se convirtió en una prueba global de poder (y así la guerra continúa...)

Resumen ejecutivo: El colapso de las negociaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán no debe interpretarse como un fracaso diplomático convencional. Se trata de algo más definitivo. Aclara que las dos partes no están separadas por la distancia, sino por la estructura. Washington busca garantías sobre la navegación y la postura nuclear, mientras que Teherán no está dispuesto a aceptar ningún acuerdo que disminuya su capacidad de influencia o reformule su soberanía.

La respuesta de Estados Unidos, ahora visible en su movimiento hacia la aplicación de medidas navales en el estrecho de Ormuz, señala una transición fácil de subestimar. Ya no se trata de disuasión en abstracto. Se trata de coerción expresada a través de la presencia y, si es necesario, mediante el uso de la fuerza.

Lo que se está desarrollando ya no está contenido dentro de un marco regional. Se está convirtiendo en una prueba de si los sistemas globales, incluidos los flujos de energía, el acceso marítimo y la estabilidad del comercio, pueden ser protegidos frente a un actor decidido a perturbarlos, y si esa protección puede sostenerse a lo largo del tiempo.

Como MSI² evaluó anteriormente, esta no es una guerra únicamente sobre Irán. Se trata de quién establece las condiciones bajo las cuales opera el sistema y hasta qué punto esas condiciones pueden hacerse cumplir una vez que son desafiadas.

Introducción: una tesis confirmada bajo presión

En Major SIG: La guerra de Irán no es sobre Irán, argumentamos que el conflicto ya apuntaba más allá de sí mismo. No se dirigía hacia un cambio de régimen ni hacia una ganancia territorial, sino hacia algo menos visible y más trascendental: una disputa sobre cómo se ejerce el poder a través de sistemas interconectados (Gutiérrez et al., 2026).

En ese momento, destacaban tres dinámicas. Los intercambios tácticos eventualmente darían paso a una confrontación sistémica. El alineamiento seguiría la exposición y el interés más que la ideología. Los nodos estratégicos importarían más que la geografía. Lo que ha seguido al colapso de las conversaciones de Islamabad no solo se alinea con ese marco, sino que lo confirma bajo presión, y lo hace de maneras cada vez más difíciles de compartimentar.

Más importante aún, revela algo que a menudo se pasa por alto en tiempo real. El conflicto ya no es una secuencia de acontecimientos que puedan rastrearse e interpretarse de forma individual. Se ha convertido en la expresión visible de un sistema sometido a tensiones simultáneas en los ámbitos de la energía, las finanzas y la logística. Lo que estamos presenciando no es una escalada en el sentido tradicional, sino la interacción de restricciones que ya no operan de manera aislada y que cada vez se moldean más entre sí a medida que se desarrollan (Musacchio, 2026).

Donde la diplomacia alcanzó su límite

Las conversaciones de Islamabad no fueron insignificantes. Representaron el último entorno controlado en el que ambas partes pudieron comprobar si el conflicto aún podía contenerse sin la aplicación directa de la fuerza. Ya no quedaba ningún espacio de ese tipo por explorar.

Estados Unidos llegó con dos exigencias centrales que, desde su perspectiva, son inseparables. La primera es la restauración y protección del acceso marítimo a través del estrecho de Ormuz. La segunda es la imposición de restricciones significativas a la trayectoria nuclear de Irán. Por su parte, Irán no trató estos asuntos como elementos negociables dentro de un marco más amplio. Los consideró intrusiones en los propios mecanismos que sostienen su disuasión.

Este es precisamente el tipo de momento que Carl von Clausewitz tenía en mente cuando escribió sobre el endurecimiento de los objetivos políticos. Llega un punto en el que el compromiso comienza a parecerse a la derrota y, una vez que esa percepción se afianza, el espacio para la negociación se reduce rápidamente (von Clausewitz, 1976).

Las conversaciones no colapsaron en la confusión ni en un error de cálculo. Concluyeron con claridad. La diplomacia hizo lo que pudo y reveló sus límites. Lo que no pudo hacer fue superarlos y, en esta etapa, no existe una indicación clara de que tal puente exista.

El estrecho como sistema, no como localización

El estrecho de Ormuz se describe habitualmente como el punto de estrangulamiento petrolero más importante del mundo. Esa descripción es precisa, pero no es suficiente. Sugiere una vulnerabilidad geográfica estrecha y no logra captar el papel sistémico que desempeña el estrecho.

Aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por ese corredor (U.S. Energy Information Administration, 2023). La cifra se cita con frecuencia, pero la dependencia que subyace a ella se confronta con menor frecuencia. No existe una redundancia significativa a esa escala. Cuando el flujo a través de Ormuz se interrumpe, no hay un sustituto inmediato. Solo hay retraso, costo e incertidumbre. En conjunto, estos factores son suficientes para generar repercusiones mucho más allá del propio estrecho y hacia el sistema más amplio que depende de su continuidad.

El enfoque de Irán hacia el estrecho refleja una comprensión clara de esa realidad. No ha buscado dominar la vía marítima en un sentido convencional. En cambio, ha desarrollado una capacidad en capas diseñada para hacer que la interrupción sea creíble, repetible y difícil de neutralizar rápidamente. Las minas, las embarcaciones de ataque rápido y el acoso persistente al tráfico comercial no derrotan a una marina superior. Ese no es su propósito. Su función es introducir fricción en un sistema que depende del movimiento continuo.

La respuesta de Estados Unidos se está ajustando ahora a esa lógica. No intenta eliminar a Irán de la ecuación, lo cual no es viable ni necesario a corto plazo. Intenta algo más preciso: impedir que Irán dicte las condiciones bajo las cuales opera el estrecho. Este es un objetivo más limitado, pero mucho más trascendental.

De la disuasión a la aplicación de la fuerza

Existe un momento en todo conflicto en el que la lógica subyacente cambia, incluso si el lenguaje utilizado para describirlo no lo hace. Ese momento ya ha pasado, aunque no haya sido formalmente declarado.

La disuasión se basa en la suposición de que la amenaza de acción es suficiente para moldear el comportamiento. La aplicación de la fuerza comienza cuando esa suposición deja de ser válida. Estados Unidos está avanzando hacia esta segunda categoría. El aumento de la presencia naval persistente, la protección del transporte marítimo comercial y la preparación para operaciones de desminado o interdicción apuntan en la misma dirección. No se trata de una señalización simbólica, sino de un compromiso operativo.

El mensaje ya no se formula en términos declarativos. Se expresa a través de la acción. El acceso al espacio marítimo crítico no se negociará como un principio; se mantendrá como una condición. Cada vez que una gran potencia cruza este umbral, hace más que abordar el problema inmediato: establece un precedente. La cuestión no es simplemente si funcionará en el Golfo, sino qué comenzará a normalizar más allá de él, especialmente en regiones donde presiones similares ya están surgiendo (Posen, 2014).

Cuando la guerra llega a tierra

El cambio en el mar ya sería significativo por sí solo. Sin embargo, no está ocurriendo de manera aislada. Lo que altera el carácter del conflicto es lo que ha comenzado a suceder en tierra y cómo ese daño se proyecta hacia el futuro.

El ataque al complejo industrial de Ras Laffan en Qatar no es simplemente otro dato en una larga lista de objetivos. Elimina una capacidad que no puede restablecerse rápidamente. El cronograma se mide en años, no en meses. Ras Laffan no es una instalación periférica; es uno de los nodos centrales del suministro mundial de gas natural licuado. Cuando queda fuera de servicio, el efecto no es localizado. Repercute en mercados que dependen de la estabilidad para funcionar y que no están diseñados para absorber brechas repentinas de esa magnitud. Se espera que los daños tarden años en repararse, incluso en condiciones favorables (Gosden, 2026).

Al mismo tiempo, la infraestructura de desalinización en todo el Golfo ha sido atacada o interrumpida. Instalaciones en Bahréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han resultado afectadas en diversos grados. En una región donde la inmensa mayoría del agua potable se produce mediante la desalinización, esto no es una preocupación secundaria. Marca un cambio, y no uno temporal.

La infraestructura energética ha sido entendida desde hace tiempo como un objetivo en los conflictos. Se asumía que la infraestructura hídrica era diferente. Esa suposición ya no se sostiene. El ataque a las plantas de desalinización introduce una nueva capa al conflicto, que afecta directamente la supervivencia civil y no solo la producción económica. Crea la posibilidad de ciclos de represalia más difíciles de contener, ya que tocan necesidades fundamentales (Chellaney, 2026). Los daños de este tipo no se resuelven cuando cesan los combates. Persisten, se acumulan y, con el tiempo, comienzan a alterar la forma en que los Estados calculan el riesgo, la exposición y la respuesta.

Alineamiento bajo presión

Una vez que infraestructuras de esta magnitud son atacadas, la geometría del alineamiento comienza a cambiar, y tiende a hacerlo rápidamente.

Los Estados del Golfo ya no están posicionados como observadores que gestionan el riesgo desde los márgenes. Ahora son actores directamente afectados que enfrentan consecuencias económicas y sociales a largo plazo. Qatar, que históricamente ha mantenido cierto grado de flexibilidad como intermediario, se enfrenta a la degradación sostenida de uno de sus activos estratégicos fundamentales. Lo mismo ocurre, de diferentes maneras, con Bahréin, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. En este punto, la teoría cede ante la realidad. El alineamiento deja de ser una cuestión abstracta y se convierte en una respuesta a la exposición, y una exposición de esta naturaleza reduce las opciones de maneras difíciles de revertir.

En estas condiciones, una forma más activa de cooperación con las operaciones de Estados Unidos se vuelve cada vez más probable. Esto puede no adoptar la forma de declaraciones formales o compromisos a nivel de tratado. Es más probable que surja como una coalición funcional. El apoyo a las operaciones de seguridad marítima, la participación en el despeje del estrecho, el intercambio de inteligencia y la cooperación logística se vuelven más plausibles a medida que aumenta el costo de la inacción. No se trata de ideología, sino de convergencia bajo presión, y una presión de este tipo acelera decisiones que de otro modo podrían tardar años.

Al mismo tiempo, las potencias externas permanecen en una posición diferente. China, India y otros grandes importadores de energía están estructuralmente expuestos a la interrupción, pero su prioridad es la continuidad del flujo más que el alineamiento con una estrategia particular de aplicación de la fuerza (International Energy Agency, 2023). Resistirán la disrupción sistémica, pero no necesariamente respaldarán los métodos utilizados para contrarrestarla, especialmente si dichos métodos introducen nuevas formas de riesgo que se extiendan más allá del teatro inmediato.

Lo que viene

La trayectoria del conflicto no se desarrolla en etapas claras, pero ciertos patrones ya son visibles, incluso en esta fase inicial. A corto plazo, las operaciones navales se intensificarán. Las misiones de escolta se ampliarán. Los incidentes, algunos accidentales y otros calculados, se volverán más frecuentes a medida que más actores operen en un entorno restringido donde los márgenes de error son limitados.

Con el tiempo, el centro de gravedad comenzará a desplazarse hacia el exterior. No se alejará del estrecho, pero se extenderá más allá de él. La actividad de los proxies se expandirá. La presión sobre los mercados energéticos persistirá. El espacio diplomático continuará reduciéndose a medida que las posiciones se endurecen y los costos se acumulan, a menudo de formas que no son inmediatamente visibles. Más allá de eso, la propia pregunta comienza a cambiar.

Ya no se trata de gestionar una crisis. Se trata de determinar si el sistema puede permanecer abierto bajo la presión sostenida de actores dispuestos a perturbarlo y qué ocurrirá si esa presión se convierte en la norma en lugar de la excepción.

Una vulnerabilidad más profunda

En este punto, se hace visible una segunda capa del problema, situada por debajo del panorama operativo inmediato. El sistema global no descansa únicamente sobre los flujos de energía. Descansa sobre la arquitectura financiera que gobierna esos flujos. La centralidad del dólar está vinculada, en parte, a su papel como moneda de liquidación del comercio mundial de energía. Esa relación ha sido estable durante décadas, pero no es inmutable, especialmente bajo un estrés prolongado.

Si el control de las rutas energéticas se convierte en un instrumento de coerción, la respuesta de los actores afectados puede no permanecer confinada al ámbito energético. Puede extenderse al dominio financiero. El incentivo para explorar mecanismos alternativos de liquidación y reducir la exposición a sistemas basados en el dólar comienza a crecer bajo estas condiciones. Esto no produce una fragmentación inmediata; produce un ajuste gradual, que a menudo es la forma en que el cambio estructural comienza antes de hacerse plenamente visible. Con el tiempo, esos ajustes se acumulan en algo más trascendental.

En este sentido, el conflicto está revelando una vulnerabilidad más profunda. El poder ya no se define únicamente por la capacidad de controlar los acontecimientos. Se define cada vez más por la capacidad de operar dentro de un sistema de restricciones interdependientes, donde las acciones en un dominio producen efectos en otros (Musacchio, 2026).

Conclusión

Islamabad no fracasó; cumplió su función. Aclaró que no existe un puente negociado entre las posiciones actuales de las partes involucradas y que la siguiente fase se desarrollará en otro escenario.

Lo que sigue no se decidirá en ámbitos formales. Se desarrollará a través de operaciones en el mar, del comportamiento de los mercados y de los silenciosos recálculos de los Estados que ahora comprenden lo que está en juego. El conflicto ya no está contenido; se ha trasladado al propio sistema. La verdad central permanece inalterada, aunque ahora tenga más peso que antes.

Esta no es una guerra sobre Irán. Es una guerra sobre quién gobierna las condiciones bajo las cuales opera el sistema y por cuánto tiempo esas condiciones pueden sostenerse una vez que son impugnadas.

Tres puntos clave

El conflicto se ha vuelto sistémico, no regional. Lo que comenzó como una confrontación regional entre Estados Unidos e Irán ha evolucionado hacia una prueba más amplia del sistema global. La seguridad de los flujos de energía, el acceso marítimo y el comercio internacional están ahora en juego, convirtiendo el conflicto en un desafío a las reglas que sostienen la estabilidad global.

Lo que comenzó como una confrontación regional entre Estados Unidos e Irán ha evolucionado hacia una prueba más amplia del sistema global. La seguridad de los flujos de energía, el acceso marítimo y el comercio internacional están ahora en juego, convirtiendo el conflicto en un desafío a las reglas que sostienen la estabilidad global. El estrecho de Ormuz es un nodo estratégico sistémico. El estrecho de Ormuz no es simplemente un punto geográfico de estrangulamiento, sino un componente crítico de la arquitectura económica y de seguridad global. Las interrupciones en su funcionamiento repercuten en los mercados energéticos, los sistemas financieros y los alineamientos geopolíticos, destacando su papel central en el equilibrio de poder.

El estrecho de Ormuz no es simplemente un punto geográfico de estrangulamiento, sino un componente crítico de la arquitectura económica y de seguridad global. Las interrupciones en su funcionamiento repercuten en los mercados energéticos, los sistemas financieros y los alineamientos geopolíticos, destacando su papel central en el equilibrio de poder. El poder se define cada vez más por la capacidad de sostener el sistema. La guerra no gira en torno a ganancias territoriales ni al cambio de régimen, sino a quién puede establecer y hacer cumplir las condiciones bajo las cuales opera el sistema global. El paso de la disuasión a la aplicación de la fuerza, junto con las presiones sobre las estructuras energéticas y financieras, subraya una nueva definición de poder basada en la resiliencia sistémica.

Referencias

Byman, D. (2020). Road Warriors: Foreign Fighters in the Armies of Jihad. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/road-warriors-9780190646516?cc=us&lang=en

Chellaney, B. (2026, April 11). The Iran war has weaponized the world’s most vital resource—water. https://chellaney.net/2026/04/11/by-deliberately-targeting-water-warring-factions-in-the-persian-gulf-have-weaponized-thirst/

Gosden, E. (2026). Oil and gas repairs will take years even if ceasefire holds. The Times. https://www.thetimes.com/business/energy/article/oil-and-gas-repairs-will-take-years-even-if-ceasefire-holds-3dmkrzr9t

Gutiérrez, J. A., Pérez, O., & Marrero, R. (2026). Major SIG – The Iran war is not about Iran. MSI². https://msi2.substack.com/p/major-sig-the-iran-war-is-not-about

International Energy Agency. (2023). Oil market report. https://www.iea.org/reports/oil-market-report-december-2023

Musacchio, F. (2026). The geometry of instability: Systemic triad and the dissolution of the classical geopolitical order [Manuscript].

U.S. Energy Information Administration. (2023). World oil transit chokepoints. https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World_Oil_Transit_Chokepoints

von Clausewitz, C. (1976). On war. Princeton University Press. https://www.google.com/books/edition/On_War/DRoL0NmsrlwC?hl=en

CDR José Adán Gutiérrez, USN (Ret.), miembro sénior, MSI²; LTC Octavio Pérez, U.S. Army (Ret.), miembro sénior, MSI²; y Dr. Rafael Marrero, fundador y economista jefe, MSI²

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com