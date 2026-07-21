martes 21  de  julio 2026
FARMACEÚTICAS

EEUU: El fabricante de Ozempic demanda a su rival Eli Lilly por publicidad engañosa

La demanda acusa a Eli Lilly de emplear estudios desactualizados para promocionar en EEUU sus medicamentos de la clase GLP-1 -Mounjaro y Zepbound-, que afirman que ayudan a los consumidores a perder, en promedio, una cantidad de peso significativamente mayor que Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk.

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PEXELS

NUEVA YORK.- La empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk, fabricante del medicamento contra la obesidad Ozempic, presentó una demanda contra la farmacéutica Eli Lilly este martes en Nueva Jersey, en la que alega que ésta utiliza publicidad engañosa para inducir a error a los consumidores.

La demanda acusa a Eli Lilly de emplear estudios desactualizados para promocionar en Estados Unidos sus medicamentos de la clase GLP-1 -Mounjaro y Zepbound-, que afirman que ayudan a los consumidores a perder, en promedio, una cantidad de peso significativamente mayor que Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk.

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Según Novo Nordisk, los datos más recientes demuestran que los medicamentos de la compañía rival permiten a los pacientes perder una cantidad de peso comparable.

En tanto, la demanda de Novo Nordisk pide al tribunal que impida a Lilly emitir los anuncios y que exija al fabricante de medicamentos que emita publicidad correctiva.

La empresa danesa también solicita daños económicos, aunque no está claro a cuánto ascienden, de acuerdo con CNBC.

FUENTE: Con información de EFE

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