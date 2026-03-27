viernes 27  de  marzo 2026
GUERRA

El jefe de la ONU busca garantizar el paso de fertilizantes por el estrecho de Ormuz

El secretario general de la ONU se reunió en los últimos días con representantes de Irán, Estados Unidos, Pakistán, Egipto y Baréin

El secretario general de la&nbsp;ONU, António Guterres.

El secretario general de la ONU, António Guterres.

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK. - El secretario general de la ONU, António Guterres, inició conversaciones para garantizar el paso de los fertilizantes por el estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio, anunció este viernes su portavoz.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hasta 30% del comercio internacional de fertilizantes pasa por el estrecho de Ormuz.

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Stéphane Dujarric señaló que Guterres estableció un "grupo de trabajo específico" para "desarrollar y proponer mecanismos técnicos" que "faciliten el comercio de fertilizantes" y su tránsito por Ormuz.

Para esto, el secretario general de la ONU se reunió en los últimos días con representantes de Irán, Estados Unidos, Pakistán, Egipto y Baréin, precisó.

"Las perturbaciones del comercio marítimo en el estrecho de Ormuz corren el riesgo de desencadenar un efecto dominó que afectará a las necesidades humanitarias y a la producción agrícola en los próximos meses", declaró Dujarric a periodistas.

Puntualizó: "Es necesario actuar de inmediato para mitigar estas consecuencias".

Impacto en los mercados

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, afirmó el jueves que, si la guerra se prolongaba una o dos semanas más, los mercados podrían "absorber" el impacto.

Pero en un escenario a medio plazo de tres meses de bloqueo, todos los agricultores del mundo se verán afectados", advirtió, pronosticando en ese caso una caída de las cosechas de trigo, arroz y maíz.

El 19 de marzo, tras contundentes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la OTAN, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Países Bajos condenaron las recientes represalias iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo. Además, se mostrarton "dispuestos a contribuir" a la seguridad en el estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Teherán.

"Pedimos una moratoria inmediata y general sobre los ataques a infraestructuras civiles, en particular las instalaciones petroleras y de gas", indicaron los seis países en un comunicado conjunto.

FUENTE: Con información de AFP

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