El Nobel de Química premia la combinación de moléculas

“Todo gira en torno a combinar moléculas”, explicó Johan Aqvist, miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias, que anunció los ganadores en el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia.

Sharpless, de 81 años, ya ganó un Nobel en 2001 y es la quinta persona que recibe el premio en dos ocasiones. Él propuso por primera vez la idea de conectar moléculas con “enganches” químicos en torno al cambio de milenio, dijo Aqvist.

“El problema era encontrar buenos enganches químicos”, dijo. “Tienen que reaccionar entre sí de forma sencilla y específica”.

Meldal, de 68 años, que trabaja en la Universidad de Copenhague, Dinamarca, y Sharpless, afiliado a Scripps Research, California, encontraron de forma independiente los primeros candidatos para hacer esa función, que encajaban con facilidad entre ellos pero no con otras moléculas. Eso tenía aplicaciones en la fabricación de medicamentos y polímeros.

Bertozzi, de 55 años y que trabaja en la Universidad de Stanford en California, “llevó la química clic a un nuevo nivel”, dijo el comité del Nobel.

La investigadora encontró una forma de que la química clic funcione en organismos vivos sin interferir con ellos, lo que creó un nuevo método conocido como reacciones bioortogonales. Esas reacciones se utilizan ahora para investigar células, rastrear procesos biológicos y diseñar medicamentos experimentales contra el cáncer que funcionan de forma más dirigida.

Bertozzi dijo estar “absolutamente anonadada” por el premio.

“Todavía no estoy del todo segura de que sea real, pero se está volviendo más real por minutos”, dijo.

Meldal dijo haber recibido una llamada del comité del Nobel una media hora antes del anuncio público.

“Me dijeron que no se lo dijera a nadie. De modo que me senté en mi oficina temblando del susto", dijo a The Associated Press. “Es un enorme honor”.

Meldal comenzó su carrera como ingeniero, “pero quería comprender el mundo, de modo que pensé que la química me daría las soluciones”, dijo a AP.

El premio del año pasado fue para los científicos Benjamin List y David W.C. MacMillan por encontrar una forma más ingeniosa y respetuosa con el medio ambiente para construir moléculas, algo que “ya beneficia enormemente a la humanidad”, según el comité del Nobel.

El galardón de Química era el tercer en anunciarse, después de los de Física y Medicina. El jueves se anunciaría el ganador en la categoría de Literatura, mientras que el Nobel de la Paz de 2022 se anunciaría el viernes, y el de Economía el 10 de octubre.

El premio incluye 10 millones de coronas suecas (casi 900.000 dólares) en efectivo y se entrega el 10 de diciembre en una gala. El dinero procede de un fondo dejado por el creador del premio, el inventor sueco Alfred Nobel, que murió en 1985.

