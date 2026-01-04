El Papa asegura que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer tras captura de Nicolás Maduro

El Papa León XIV ofrece desde el balcón principal de la basílica de San Pedro el mensaje Urbi et Orbi y bendice a la ciudad y al mundo como parte de las celebraciones navideñas, en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025.

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV afirmó el domingo 4 que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer y pidió garantizar "la soberanía" de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en el país sudamericano.

"El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el pontífice estadounidense y peruano tras su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Este sábado 3 de enero, los EEUU realizaron un asalto militar a ciertos puntos estratégicos con el fin de extraer al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, acusados de terrorismo y narcotráfico. Esposado y con la asistencia de agentes de las fuerzas estadounidenses, el defenestrado gobernante descendió del avión que lo transportó junto a su esposa, Cilia Flores, en la base aérea Stewart, en Nueva York, informó un funcionario federal.

Ambos bajaron del avión escoltados por más de una docena de agentes del FBI y trasladados a prisión.

La pareja fue sacada de su dormitorio durante una operación a gran escala del ejército de Estados Unidos en Caracas durante la madrugada del sábado 3 de enero.

FUENTE: Con información de AFP