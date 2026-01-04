domingo 4  de  enero 2026
MENSAJE

El Papa asegura que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer tras captura de Nicolás Maduro

El pontífice estadounidense y peruano envió el mensaje tras su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano

El Papa León XIV ofrece desde el balcón principal de la basílica de San Pedro el mensaje Urbi et Orbi y bendice a la ciudad y al mundo como parte de las celebraciones navideñas, en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025.

El Papa León XIV ofrece desde el balcón principal de la basílica de San Pedro el mensaje Urbi et Orbi y bendice a la ciudad y al mundo como parte de las celebraciones navideñas, en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025.

AFP

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV afirmó el domingo 4 que "el bienestar del querido pueblo venezolano" debe prevalecer y pidió garantizar "la soberanía" de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses en el país sudamericano.

"El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país", afirmó el pontífice estadounidense y peruano tras su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Lee además
El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo
El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre
GOBIERNO

Boric recalca apoyo al régimen de Maduro y rechaza acción de EEUU en Venezuela

Este sábado 3 de enero, los EEUU realizaron un asalto militar a ciertos puntos estratégicos con el fin de extraer al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, acusados de terrorismo y narcotráfico. Esposado y con la asistencia de agentes de las fuerzas estadounidenses, el defenestrado gobernante descendió del avión que lo transportó junto a su esposa, Cilia Flores, en la base aérea Stewart, en Nueva York, informó un funcionario federal.

Ambos bajaron del avión escoltados por más de una docena de agentes del FBI y trasladados a prisión.

La pareja fue sacada de su dormitorio durante una operación a gran escala del ejército de Estados Unidos en Caracas durante la madrugada del sábado 3 de enero.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Candidata presidencial costarricense: Con la captura de Maduro "llega la luz para millones de venezolanos"

China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no se pueden hacerse conjeturas sobre el decreto de conmoción exterior tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela
VENEZUELA

ONG advierte sobre la "opacidad" del decreto de "estado de conmoción exterior" del régimen tras operación de EEUU

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses. video
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo

Te puede interesar

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro
La candidata presidencial costarricense Laura Fernández, junto a Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.
COSTA RICA

Candidata presidencial costarricense: Con la captura de Maduro "llega la luz para millones de venezolanos"

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez. Al fondo, la alcaldesa de la ciudad de Doral, Christi Fraga.
REACCIONES

Congresistas del sur de Florida: "Las fuerzas de EEUU no permitirán que el régimen chavista se mantenga"

Venezolanos festejan en El Arepazo por la caída del poder de Maduro.
CRÓNICA

Por Venezuela: dos celebraciones, un mismo grito de libertad