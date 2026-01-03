Boric recalca apoyo al régimen de Maduro y rechaza acción de EEUU en Venezuela

SANTIAGO.– El presidente de Chile, Gabriel Boric , fijó una postura oficial de rechazo ante la operación militar desplegada por los Estados Unidos en territorio venezolano que logró la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores la madrugada del 03 de enero.

Boric justificó su posición argumentando que la soberanía nacional es un principio innegociable, independientemente de la naturaleza del gobierno en cuestión. Según el mandatario, la acción militar sienta un precedente sobre la autonomía de las naciones de la región.

“Desde Chile mantendremos plena coherencia con nuestros principios y valores. Esto no se trata de apoyar ni justificar dictaduras —Chile no lo hace—, sino de quién decide y con qué legitimidad sobre el futuro de un país”, declaró el presidente chileno.

A pesar de que el Departamento de Justicia de EEUU ha fundamentado la intervención en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, Boric desestimó estos motivos: “Hoy es Venezuela, con la excusa del narcoterrorismo y la intención declarada de controlar sus recursos, mañana puede ser cualquier otro, con cualquier otra excusa. La soberanía y el Derecho Internacional no son opcionales: son la base de todo orden legítimo”.

Chile se suma al grupo de naciones que priorizan el respeto a las fronteras del régimen por encima de la liberación democrática solicitada por la oposición venezolana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/2007549645803925769&partner=&hide_thread=false Desde Chile mantendremos plena coherencia con nuestros principios y valores.



Esto no se trata de apoyar ni justificar dictaduras —Chile no lo hace—, sino de quién decide y con qué legitimidad sobre el futuro de un país. Hoy es Venezuela, con la excusa del narcoterrorismo y la… pic.twitter.com/D9lbQlkJcx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026

Dos horas y media aproximadamente duró la operación de las fuerzas élite de EEUU en suelo de Venezuela que permitió la extracción de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores y el traslado ante la justicia estadounidense. Sin bajas ni intervención de altos mandos militares venezolanos. Y tampoco de China, Rusia e Irán.

Fue una incursión sorpresiva, rápida, concentrada e impecablemente preparada, según describe el comandante Luis Quiñonez, exoficial de EEUU y exasesor militar del presidente Donald Trump, al comentar a medios el ataque que los venezolanos sintieron este sábado desde alrededor la 1:30 de la madrugada, en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

Explosiones en varias zonas estratégicas del área metropolitana estremecieron casas y edificios. Los objetivos fueron la principal sede militar Fuerte Tiuna, la base aérea La Carlota, estructuras en los Altos mirandinos y La Guaira. En el sureste, el paso de un avión que pareció romper la barrera del sonido cruzó varios puntos de Caracas y habría bombardeado antenas de telecomunicaciones ubicadas en las montañas del Hatillo.

La operación estrictamente militar fue replicada por redes, las cuales replicaron horas más tarde y difundieron imágenes de supuestas celebraciones en zonas populares de la capital, a pesar del estado de excepción, una suerte de “toque de queda” declarado horas después por el régimen, mientras se mantiene en silencio.