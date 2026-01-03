domingo 4  de  enero 2026
GOBIERNO

Boric recalca apoyo al régimen de Maduro y rechaza acción de EEUU en Venezuela

Chile se suma al grupo de naciones que priorizan el respeto a las fronteras del régimen por encima de la liberación democrática

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO.– El presidente de Chile, Gabriel Boric, fijó una postura oficial de rechazo ante la operación militar desplegada por los Estados Unidos en territorio venezolano que logró la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores la madrugada del 03 de enero.

Boric justificó su posición argumentando que la soberanía nacional es un principio innegociable, independientemente de la naturaleza del gobierno en cuestión. Según el mandatario, la acción militar sienta un precedente sobre la autonomía de las naciones de la región.

Lee además
Líderes políticos y comunitarios del condado Miami-Dade se reunieron en el emblemático restaurante Versailles para expresar su respaldo al exilio venezolano.
FLORIDA

Voces de Miami-Dade celebran un giro histórico para Venezuela y la región
Armando Ibarra, de Cuba Decide; Jorge Luis García Pérez Antúnez, opositor y expreso político; y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
FLORIDA

Cubanos opositores celebran el momento histórico de Venezuela

“Desde Chile mantendremos plena coherencia con nuestros principios y valores. Esto no se trata de apoyar ni justificar dictaduras —Chile no lo hace—, sino de quién decide y con qué legitimidad sobre el futuro de un país”, declaró el presidente chileno.

A pesar de que el Departamento de Justicia de EEUU ha fundamentado la intervención en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, Boric desestimó estos motivos: “Hoy es Venezuela, con la excusa del narcoterrorismo y la intención declarada de controlar sus recursos, mañana puede ser cualquier otro, con cualquier otra excusa. La soberanía y el Derecho Internacional no son opcionales: son la base de todo orden legítimo”.

Chile se suma al grupo de naciones que priorizan el respeto a las fronteras del régimen por encima de la liberación democrática solicitada por la oposición venezolana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/2007549645803925769&partner=&hide_thread=false

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

Dos horas y media aproximadamente duró la operación de las fuerzas élite de EEUU en suelo de Venezuela que permitió la extracción de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores y el traslado ante la justicia estadounidense. Sin bajas ni intervención de altos mandos militares venezolanos. Y tampoco de China, Rusia e Irán.

Fue una incursión sorpresiva, rápida, concentrada e impecablemente preparada, según describe el comandante Luis Quiñonez, exoficial de EEUU y exasesor militar del presidente Donald Trump, al comentar a medios el ataque que los venezolanos sintieron este sábado desde alrededor la 1:30 de la madrugada, en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe.

Explosiones en varias zonas estratégicas del área metropolitana estremecieron casas y edificios. Los objetivos fueron la principal sede militar Fuerte Tiuna, la base aérea La Carlota, estructuras en los Altos mirandinos y La Guaira. En el sureste, el paso de un avión que pareció romper la barrera del sonido cruzó varios puntos de Caracas y habría bombardeado antenas de telecomunicaciones ubicadas en las montañas del Hatillo.

La operación estrictamente militar fue replicada por redes, las cuales replicaron horas más tarde y difundieron imágenes de supuestas celebraciones en zonas populares de la capital, a pesar del estado de excepción, una suerte de “toque de queda” declarado horas después por el régimen, mientras se mantiene en silencio.

Temas
Te puede interesar

Venezuela: Así fueron los precisos bombardeos para extraer a Maduro

Atacar al régimen de Venezuela es justicia, mientras Cuba espera

Uno de los helicópteros de EEUU fue alcanzado por fuego venezolano, pero regresó a la base

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.   video
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
VENEZUELA

Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

Te puede interesar

Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.
REACCIONES

Congresistas del sur de Florida: "Las fuerzas de EEUU no permitirán que el régimen chavista se mantenga"

Por Daniel Castropé
Venezolanos festejan en El Arepazo por la caída del poder de Maduro.
CRÓNICA

Por Venezuela: dos celebraciones, un mismo grito de libertad

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.   video
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro