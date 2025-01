El PP compara a Pedro Sánchez con Maduro por "atacar" a jueces y periodistas para "salvar" a su familia

"Los jueces están investigando, los periodistas están hablando. Como a Sánchez no le gusta lo que dicen los jueces y lo que cuentan los periodistas, hay que atacar a los jueces y a los periodistas. Eso lo hace Maduro en Venezuela maravillosamente bien. Pues él lo hace exactamente igual aquí", apuntó.

"Ley Begoña"

Añadió que como la investigación sigue en marcha y "se le imputan cuatro delitos a su mujer y cinco a su hermano", Pedro Sánchez "se inventa" la que en el PP denomina como "Ley Begoña".

"Vamos a seguir criticando estos desmanes del socialismo y del sanchismo en nuestro país, pero al tiempo le vamos a dedicar cada vez más a las propuestas. Este gobierno no gobierna y nosotros tenemos que gobernar desde la oposición", aseveró Bendodo.

En este sentido, aludió a las propuestas planteadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el Plan Integral de Vivienda que incluye "avales para jóvenes de hasta 40 años para que puedan acceder a una vivienda".

Bendodo indicó que los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP se comprometen a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del diez al cuatro por ciento y ahora lo que se pide desde el PP es que "el Gobierno de España también meta el hombro y que baje el IVA también hasta el 4% a los jóvenes menores de 40 años para poder acceder a una vivienda".

Pedro Sánchez trata de "comprar votos"

También hizo referencia a otras medidas propuestas por el PP para solucionar el tema de la falta de vivienda, como la creación de un portal de suelo público y el compromiso del desalojo entre 24-48 horas.

Señaló que hace un año, Pedro Sánchez empezó a hablar de vivienda y anunció que "iba a construir 200,000 viviendas", pero "todo es mentira" porque el Gobierno de España es, según Bendodo, como el portal "Mil Anuncios" y "creen que la gente se va creer las mentiras de Sánchez permanentemente".

Para el dirigente popular, Sánchez "no puede hacer otra cosa que defenderse de los casos de corrupción, que afectan a su partido, a once ministerios de su Gobierno y a su entorno familiar más cercano, a su mujer y a su hermano, y tratando de comprar los votos que le permiten seguir".

"Últimos coletazos"

Con este panorama, Bendodo auguró que "el Sanchismo está dando sus últimos coletazos, no tiene presupuestos y parece que no los va a tener". A ello le sumó que "se ha quedado sin la mayoría en el Congreso" porque "su palabra, que es el gran patrimonio de un político, ya no vale nada porque no cumple absolutamente con nadie".

Por ello, apuntó que lo único que le queda a Pedro Sánchez es "un CIS trucado, la corrupción y la venganza, con propios y ajenos" y por eso "utiliza la Moncloa" para atacar al PP a los presidentes autonómicos, "pero también para ajustar cuentas a los varones que son críticos con él, que se los está cargando uno a uno" .

Por eso, "cuando uno está en estas cuestiones de ajustar cuentas es que está en sus últimas bocanadas. Quiere ajustar cuentas con los jueces también, con los periodistas y con los críticos de su partido".

En este sentido, aseveró que "sin duda Sánchez pasará a la historia y será el presidente más dañino que ha tenido nuestro país" y por eso desde el PP debe presentarse como "alternativa seria y solvente" que presenta propuestas en materia de vivienda o de inmigración.

FUENTE: Con información de Europa Press