El primer ministro de Japón anuncia su dimisión

"Decidí renunciar al cargo de presidente del Partido Liberal Democrático", declaró el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, asiste a una conferencia de prensa en su despacho en Tokio el 7 de septiembre de 2025. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha decidido dimitir, según informaron medios locales el domingo, mientras los miembros de su partido gobernante buscan una nueva contienda por el liderazgo tras las desastrosas elecciones a la Cámara Alta.&nbsp;

Foto de TORU HANAI / POOL / AFP 

Foto de TORU HANAI / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TOKIO - El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció este domingo su dimisión tras el incremento de críticas en su contra y el fortalecimiento de las divisiones dentro de su propio partido, el Partido Liberal Demócrata (PLD).

Durante una rueda de prensa, Ishiba lamentó la pérdida de la mayoría parlamentaria de su coalición y explicó que la decisión responde a los llamados de miembros de la formación que pedían su renuncia tanto a la secretaría general del PLD como al cargo de primer ministro. “

Siempre he dicho que decidiré qué hacer en el momento oportuno. Dado que las negociaciones arancelarias con Estados Unidos están avanzando, creo que ahora es el momento adecuado”, declaró, señalando además que desea dar paso a la “próxima generación”, según reportó The Japan Times.

"Primarias"

La dimisión se produce después de la derrota sufrida por el PLD en las elecciones a la Cámara Alta en julio, y un día antes de que la formación evaluara la posibilidad de adelantar sus primarias. Ishiba aclaró que continuará en funciones hasta que el partido elija a un nuevo líder.

En las últimas semanas, el primer ministro había insistido en permanecer en el cargo para evitar un “vacío político” y enfrentar los desafíos económicos del país, pese a que su coalición perdió la mayoría en ambas cámaras del Parlamento.

Sin embargo, las presiones internas aumentaron. De acuerdo con fuentes del PLD, figuras como el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, y el vicepresidente del partido, Yoshihide Suga —exprimer ministro—, le instaron a presentar su renuncia para evitar un mayor quiebre interno.

La normativa del partido establece que, si la mayoría de los diputados y secciones prefecturales así lo solicita, deben celebrarse elecciones primarias antes de la fecha prevista, lo que abre ahora el camino para la renovación del liderazgo en el oficialismo japonés.

FUENTE: Con información de Europa Press

