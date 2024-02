"El PSOE ya es solo un resto asediado por oscuras sospechas de corrupción", denuncia diputada

Señaló que esta agonía se visualiza en Galicia, en Andalucía, en Madrid, en Valencia y en toda España: “Esto no ha hecho más que empezar. Prepárense para las europeas y luego para las generales”

Instó al ministro Félix a Bolaños a “dejar de hablar de indultos porque a ustedes no los va a indultar nadie, ni siquiera los restos de su partido”. “De hecho, el PSOE ya es solo un resto”.

En su intervención que se extendió más de 14 minutos, la parlamentaria rememoró la frase que Bolaños repitió contra los jueces, sobre “devolver a la política lo que nunca debió salir de la política (...) Pues ahí tiene las urnas”, replicó la diputada al Ministro.

Sobre la ampliación del plazo de la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso, afirmó ante Bolaños: “Tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra”

“¿No me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes? ¿Que empieza a intuir que le engañaron? ¿Qué le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una Constitución y el Derecho europeo? ¿Qué van a hacer cuando los tribunales constatan que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca frontalmente contra la Constitución y el Derecho Europeo?”, cuestionó.

Y le pregunta: “¿Cómo van las citas clandestinas en Suiza? ¿Qué tal es el verificador experto en guerrillas? ¿Y, sobre todo, cómo va la convivencia?”. “Porque sus socios ya no anuncian que lo volverá a hacer, lo están haciendo ya: ayer en el Parlamento de Cataluña”, alerta

Partido bisagra en España

Al hecho de que "el PSOE es ya solo una bisagra de ERC, BNG y Bildu", ahora se añade "el inconfundible hedor de la descomposición" ante las oscuras sospechas de corrupción derivadas de las comisiones millonarias en la compra de mascarillas, destacó la parlamentaria.

"Es el núcleo duro de Sánchez: Koldo, el hombre para todo de Ábalos, y Santos Cerdán, muñidor de la amnistía", ha explicado en su intervención Álvarez de Toledo que se ha preguntado : "¿Por qué Ábalos no dejó el escaño en el momento en que lo destituyeron? No me diga que Sánchez lo sabía y lo mantuvo de diputado. Porque convertiría a Sánchez en cómplice de la peor corrupción: la que se lucra con la enfermedad, el dolor y la muerte", ha asegurado.

De ahí que Cayetana Álvarez de Toledo haya reclamado a Bolaños que no siga la estela de Sánchez, que "ayer intentó poner el ventilador desde Marruecos y se despeñó por el peor barranco de todos: el de las mentiras ya fracasadas".

A diferencia de la Constitución de 1978, que se fundó desde y para la concordia entre los españoles, el Gobierno de Sánchez "se ha fundado desde y para la discordia entre los españoles", ha añadido la popular.

"Como ustedes no pueden gobernar por adhesión, han decidido gobernar por odio. Su coalición es una suma utilitarista de odio: el odio a España de sus socios y el odio suyo a la mitad de España", ha sentenciado Álvarez de Toledo que ha pedido a Bolaños que mirase el cuadro de ‘El Abrazo’. "Es el símbolo de la concordia. De aquella conmovedora concordia constitucional a esta corrosiva discordia destituyente. Del ‘Abrazo’ de la Transición al abrazo entre Sánchez y Puigdemont", lamentó.