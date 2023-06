Embajadora de Ucrania en EEUU agradece solidaridad de América Latina

-Unos consideran que América Latina está un poco distante del conflicto ocasionado por Rusia al invadir a su país. ¿Qué piensa?

En tiempos en que Rusia está violando brutalmente, no solo nuestras fronteras, no solo nuestras vidas, no solo cometiendo crímenes de guerra una y otra vez en contra de los ucranianos, pero también violando la Carta de Naciones Unidas, es un tema también importante para los países de América latina y para todo el mundo. No solo hablo en mi papel de embajadora de Ucrania ante Estados Unidos, sino también como observadora permanente de mi país ante la OEA”

-Entonces, ¿encuentra receptividad en la región para su causa?

Le puedo decir que encuentro un gran apoyo entre muchos de los países hermanos, desde Norteamérica, América Central y Sudamérica, y la prueba está en las numerosas resoluciones que la OEA ha adoptado en nuestro apoyo, del lado de Ucrania, del lado de la democracia y del lado de la libertad. La diplomática convino en que puede haber diferentes ideas, pero podemos resolver nuestros desencuentros y recuerdo las palabras del presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky cuando se dirigió, en un mensaje grabado, a la Asamblea General, en su primer día de sesiones, cuando mencionó su fórmula unificadora de incluir a todos en la conversación, de manera que podamos construir un lugar seguro para todos. Zelensky dijo en su mensaje a la OEA: “Hace ocho meses hablé con su organización por primera vez y estoy agradecido por el apoyo que han ofrecido a nuestro pueblo, a nuestro derecho de vivir con libertad. La gran mayoría de ustedes han apoyado nuestras resoluciones que apoyan un orden internacional basado en reglas.

De hecho, la Secretaría General de la OEA condenó desde el primer momento la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y llamó a un cese inmediato de las hostilidades.

“La agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional. El ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional”, rezaba el comunicado que fue emitido el 24 de febrero de 2022.