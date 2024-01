España advierte que inhabilitación de María Corina Machado "no ensancha el pluralismo"

El lunes 29 de enero, durante su comparecencia ante el Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, Albares puntualizó: "Esta decisión no ensancha el pluralismo, no es algo que vaya en la línea de lo que a nosotros nos gustaría ver".

Además, el ministro español reiteró su planteamiento de noviembre pasado sobre la conveniencia de revisar las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela.

Albares argumentó: "Lo que nosotros planteamos con mucha lógica y coherencia, y me vuelvo a ratificar en ello, es que la Unión Europea no puede hacer abstracción de algo que no es un fin, sino un medio y que hay que revisarlo".

En noviembre el año pasado, el Consejo de la Unión Europea extendió "excepcionalmente” por seis meses las sanciones para Venezuela. Habitualmente se renuevan por un año, pero se consideró un paso positivo la firma de los Acuerdos de Barbados, mismos que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición denuncian han sido vulnerados.

Preocupación de la Unión Europea

El lunes 29 de enero, mediante un comunicado, la Unión Europea puntualizó que las inhabilitaciones políticas debilitan la democracia. "Esto sólo puede socavar la democracia, el Estado de derecho y la implementación del Acuerdo de Barbados", subrayó la UE.

Asimismo, la Unión Europea manifestó su preocupación "por los recientes acontecimientos en Venezuela y la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la inhabilitación de los políticos de la oposición".

En este caso, se refieren no solo a María Corina Machado: también al exgobernador Henrique Capriles.

Embajadores de la UE en Venezuela se reunieron el jueves 25 de enero con la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista, diputado Jorge Rodríguez (Jefe de la delegación chavista en la Mesa de Negociación y Diálogo). En ese sentido, el bloque señaló su disposición "para intercambiar con las autoridades acerca de la organización de una misión de observación electoral europea", al tiempo que abogaron por el cumplimiento de los Acuerdos de Barbados.

FUENTE: Europa Press/ Unión Europea