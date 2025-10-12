España: Aeropuerto de Ibiza suspende vuelos por la DANA

MADRID -- Las inundaciones provocaron este sábado graves perturbaciones en el transporte en la turística isla española de Ibiza por el frente de mal tiempo que causó lluvias torrenciales en zonas del Mediterráneo.

Ibiza, famosa por sus playas y su vida nocturna, cerró la principal vía que lleva al aeropuerto, donde las imágenes difundidas en las redes sociales mostraban cómo el agua de lluvia se filtraba en el edificio y el transporte público está suspendido.

"Debido a condiciones meteorológicas adversas en Ibiza, las operaciones en el aeropuerto han sido temporalmente paralizadas entre las 18H00 y las 19H20 horas", informó el operador aeroportuario Aena.

"Durante este periodo, se ha procedido a la limpieza de la pista y otras zonas de la infraestructura que se han visto afectadas por la fuerte tormenta. Como consecuencia, se han registrado 24 vuelos cancelados, 12 llegadas y 12 salidas", agregó.

En la vecina isla de Mallorca, se cancelaron 19 de los 942 vuelos previstos.

Los autos avanzan lentamente por un lodazal de aguas turbias y en la isla vecina de Formentera, bajo un cielo oscuro, en medio de los truenos y relámpagos.

Rescate de conductores

Algunos conductores tuvieron que ser rescatados, muestran videos difundidos en las redes sociales.

Ibiza, Formentera y Mallorca enviaron alertas telefónicas masivas advirtiendo a los residentes que evitaran los desplazamientos innecesarios y se mantuvieran lejos de las vías fluviales.

Un rayo dejó sin electricidad a 576 usuarios en Formentera, mientras que cerca de 300 también se vieron afectados en Menorca, Ibiza y Mallorca, informó el Gobierno regional de las Islas Baleares.

En Valencia, las autoridades de la región advirtieron que "durante toda la noche se van a registrar lluvias intensas y tormentas localizadas en las zonas con alerta naranja".

A finales de septiembre, las fuertes lluvias provocaron inundaciones localizadas y el cierre de playas y escuelas en Ibiza y Valencia, reavivando los dolorosos recuerdos de las inundaciones del año pasado, que causaron la muerte de más de 200 personas, las más mortíferas en décadas.

España es regularmente golpeada por lluvias torrenciales a finales del verano y a principios de otoño.

FUENTE: Con información de AFP