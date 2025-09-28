domingo 28  de  septiembre 2025
REALEZA

La princesa Leonor finaliza visita a Navarra

La princesa Leonor, que realizó el viaje acompañada de los reyes Felipe VI y Letizia, inició la visita este viernes en el Palacio de Navarra

La princesa de Asturias y Viana, Leonor; el rey Felipe VI y la reina Letizia, durante su visita al Monasterio de San Salvador de Leyre, a 26 de septiembre de 2025, en Yesa, Navarra.&nbsp;

La princesa de Asturias y Viana, Leonor; el rey Felipe VI y la reina Letizia, durante su visita al Monasterio de San Salvador de Leyre, a 26 de septiembre de 2025, en Yesa, Navarra. 

Europa Press/ Eduardo Sanz

PAMPLONA.- La Princesa Leonor finalizó su primera visita a Navarra y conoció el Palacio Real de Olite y Tudela, capital de la Ribera.

La princesa Leonor, que realizó el viaje acompañada de los reyes Felipe VI y Letizia, inició la visita a la Comunidad foral este viernes en el Palacio de Navarra, en Pamplona, y posteriormente se trasladó a Viana, localidad que da nombre a uno de sus títulos, el de Princesa de Viana, junto con el de Asturias y de Girona.

A su llegada al Palacio de Navarra, la Princesa y los Reyes fueron recibidos por las primeras autoridades de la Comunidad y saludaron, junto a los Reyes, a decenas de ciudadanos que aguardaban su llegada en la calle. Leonor se sacó fotos con algunos de los vecinos y firmó incluso algún autógrafo.

En el interior del Palacio de Navarra, el jefe del Archivo Real y General de Navarra, Felix Segura, ofreció a los Reyes y a la Princesa unas explicaciones sobre el documento original de la creación del Principado de Viana por el Rey Carlos III El Noble para su nieto Carlos de Trastámara.

La Princesa Leonor firmó en el Libro de Oro del Palacio de Navarra con un mensaje en el que agradeció "de corazón" el "cariño con el que me habéis recibido en mi primera visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra". "Siento un gran respeto y estima por lo que supone este título de Princesa de Viana y el hecho de haber podido ver ese documento original de hace más de 600 años en el que este título queda instituido para los herederos del Reino de Navarra, me compromete y me responsabiliza para comprender aún más su dimensión histórica y simbólica. Con todo mi afecto. Leonor, princesa de Asturias y de Viana", escribió.

Posteriormente, la Princesa y los Reyes se trasladaron a Viana, donde se encontraron a numerosos ciudadanos, más que en Pamplona, aguardando su llegada y a los que igualmente saludaron, dedicando también tiempo a departir con ellos o sacarse fotos.

Los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa Leonor se dirigieron hacia la Iglesia de San Pedro, que fue el primer templo que se levantó en el siglo XIII, en la por entonces villa. En su interior visitaron la exposición con motivo del VI Centenario de la creación del Título Príncipe de Viana, con explicaciones a cargo de Pilar Martínez de Olcoz, técnica de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Viana.

Finalizada la visita en Viana, los Reyes y la Princesa continuaron su recorrido por Navarra haciendo escala en el Monasterio de Leyre, donde realizaron un homenaje a los Reyes de Navarra.

Este sábado está previsto que la visita se retome a las 10.30 en el Palacio Real de Olite, donde los Reyes y la Princesa realizarán un recorrido por su interior.

Posteriormente, a las 12.15 horas la visita real llegará al Ayuntamiento de Tudela y, tras una recepción, los Reyes y la Princesa se trasladarán a pie hasta el Palacio Marqués de San Adrián. En el Palacio mantendrán un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio y de la Junta de Bardenas Reales, además de con jóvenes.

FUENTE: Europa Press

