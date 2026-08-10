lunes 10  de  agosto 2026
Fútbol

Thibaut Courtois se recupera y queda listo para el inicio de la liga

El portero del Real Madrid regresó a los entrenamientos del Real Madrid tras superar su lesión en el cuádriceps y ya se prepara para el inicio de LaLiga

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, saluda a los fanáticos luego de una victoria, el 29 de enero de 2025.

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, saluda a los fanáticos luego de una victoria, el 29 de enero de 2025.

AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Thibaut Courtois regresó este domingo a los entrenamientos del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas después de recuperarse de la lesión muscular que sufrió con Bélgica durante el Mundial. El portero adelantó su regreso para asegurarse de que su estado físico fuera el adecuado antes de incorporarse al trabajo con el resto de la plantilla.

El guardameta tuvo que abandonar en la segunda parte el partido de cuartos de final ante España debido a una lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. Sin embargo, ya se encuentra disponible para trabajar bajo las órdenes de José Mourinho de cara al comienzo de la nueva temporada.

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“He vuelto un poco antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien haciendo entrenamientos individuales antes de estar con el equipo. Hoy ya he hecho entrenamiento de portero y me he sentido muy bien y contento de volver a los entrenos”, explicó Courtois a los medios del club.

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El belga volverá a trabajar con Mourinho, con quien coincidió durante su etapa en el Chelsea y conquistó la Premier League. Courtois destacó la exigencia y disciplina del técnico portugués.

“Mourinho es un entrenador que exige mucho, disciplina, el grupo antes que las individualidades. Son temas importantes para ganar. Es un gran entrenador y como ser humano es muy cercano. Dice las cosas como son y a mí me gusta”, afirmó.

Después de una temporada sin títulos, Courtois aseguró que el objetivo del Real Madrid es recuperar el protagonismo y pelear por todos los trofeos. El portero también valoró la llegada de los nuevos fichajes y destacó la importancia de preparar rápidamente al equipo debido al comienzo cercano de LaLiga.

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El conjunto blanco derrotó el sábado 2-1 al Ferencvaros y todavía disputará dos amistosos, frente al Schalke 04 y el Deportivo de La Coruña, antes de iniciar el campeonato español el próximo 22 de agosto.

“Tenemos que ponernos a punto, seguir preparándonos. El equipo está bien. Ayer fue una buena victoria. Todo el mundo está cogiendo ritmo”, señaló Courtois, quien aspira a que el Madrid tenga un comienzo perfecto en la competición.

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