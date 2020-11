España: Guerra de palabras, dadas sus posiciones

El periódico ABC subraya cómo Pablo Iglesias y su partido (UP) acusan a la “extrema derecha y Vox” de “ estar detrás de la violencia callejera”, mientras Santiago Abascal y la agrupación que preside, Vox, acusan a “la izquierda radical y UP”, así como a “los menores extranjeros no acompañados” de lo mismo.

No obstante, la policía española sostiene que detrás del vandalismo no hay “una mano negra”, sino que se trata de “grupos de alborotadores minoritarios, en su mayoría españoles, y que no están coordinados a nivel nacional”.

Para acusar a Vox, el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que el partido de Abascal “alimentó” unas protestas que fueron rechazadas por todos los partidos menos por ellos.

“Hay un elemento bastante obvio y es escuchar qué se corea y ver qué se pide en esas manifestaciones”, señaló Echenique durante una entrevista al canal TVE. Básicamente lo que se pide y lo que se grita es lo mismo que dice el líder de Vox desde la tribuna del Congreso”.

Contraparte

La posición de Vox ante las manifestaciones ha sido de cierta comprensión. “Millones de españoles están desesperados por culpa de la nefasta gestión de los gobiernos autonómicos y del gobierno nacional”, comentó Vox a través de Twitter.

A esto, Abascal respondió: “Hay más motivos que nunca para protestar contra este gobierno que nos arruina. Pido a la policía que proteja el derecho de manifestación. Y que identifique y detenga a la extrema izquierda, los menas (menores no acompañados) e infiltrados que están provocando disturbios y saqueos”.

Por otra parte, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la oposición (Partido Popular), Pablo Casado, y la de la agrupación Ciudadanos, Inés Arrimadas, condenaron con firmeza las conductas violentas.