Red de Rodríguez Zapatero acusada de usar una sociedad en Dubai para explotar minas de oro en Venezuela

El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero (izquierda), a la presidenta interina del régimen Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 6 de febrero de 2026.

MADRID. - La investigación que adelanta la justicia de España sobre casos de corrupción del expresidente de gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero develó que dos de los socios de la red bajo su control, los venezolanos del chavismo Amaro Chacón, crearon una empresa en Dubai en 2023 con el propósito de explotar minas de oro en Venezuela .

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional determinó que la sociedad Amsa Partners, de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón vinculados al chavismo, habría participado desde Emiratos Árabes en la gestión de licencias para la explotación aurífera.

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Incluso, llegaron a proponerle negocios al magnate egipcio Naguib Sawiris, a quien se le atribuye una de las mayores fortunas de África construidas con la explotación de oro, informaron medios españoles.

Los hermanos Amaro Chacón están investigados por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, como los propietarios de la empresa Inteligencia Prospectiva, con sede en Madrid y pieza clave en el blanqueo de dinero para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2022, en el que estaría implicado Rodríguez Zapatero.

El expresidente fue imputado por este caso por los delitos de tráfico de influencias y “líder” de una red societaria para operaciones financieras ilícitas, según el auto del juez Calama, que también lo investiga por el caso de las valiosas joyas, sin declarar al fisco, halladas en su oficina del PSOE.

Más indicios contra venezolanos del chavismo

La sociedad Amsa Partners, que se presenta como “boutique de inversión privada con sede en Dubái, enfocada en los sectores inmobiliario, de recursos naturales, agricultura y tecnología”, formaría parte de la trama para gestionar las autorizaciones para la extracción de oro en las minas ubicadas en Guasipati y El Callao, ambas ubicadas en el estado Bolívar.

Esta entidad concentra la mayor cantidad de reservas de oro venezolano y estuvo blindada por los regímenes chavistas para operaciones de minería ilegal por grupos armados durante más de dos décadas, hasta junio pasado, cuando una operación militar de EEUU, en conjunto con Venezuela, abatió a uno de los cabecillas de la organización del crimen trasnacional Tren de Aragua.

Los hermanos Amaro Chacón y el operador de confianza de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, se dedicaban a los negocios de oro, bajo embargo internacional, a través de la red que extendió sus tentáculos en Dubai. Pero también se centraron en el petróleo de Venezuela, entonces con sanciones estadounidenses.

Con el ojo puesto en Venezuela

Según las agendas que le fueron incautados a Rodríguez reflejaban apuntes relacionados con tratos con petróleo, coque y minerales preciosos.

En los documentos aparecen las menciones al “egipcio”, a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), al posible negocio del “amarillo” y a las conexiones con “los del Desierto”, citas en clave para describir nombres comprometedores para la red, según la publicación.

Estos nuevos indicios en manos de la justicia española hacen prever próximas acciones judiciales.

Los Amaro Chacón figuran también como responsables del pago de más de medio millón de euros a las hijas de Rodríguez Zapatero para la agencia de publicidad que manejaba una web desde la cual operaban cuentas con “fake news” convenientes al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, se reportó.

FUENTE: Con información de TheObjetive.com; lagaceta.es