Didier Deschamps se despide de Francia con un adiós agridulce tras caer ante España

El seleccionador francés, Didier Deschamps, reacciona tras la derrota en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 contra España

Didier Deschamps afronta el cierre de su histórica etapa como seleccionador de Francia con el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 , un desenlace muy por debajo de las expectativas tras la derrota en semifinales ante España . El técnico, que anunció meses atrás que dejaría el cargo al finalizar el torneo, pondrá fin a un ciclo de 14 años al frente de Les Bleus.

Durante su etapa, Deschamps se consolidó como el entrenador más exitoso en la historia de la selección francesa. Conquistó el Mundial de 2018, fue subcampeón en 2022, ganó una Liga de las Naciones y llevó a Francia a las rondas finales de los grandes torneos de manera constante, además de establecer récords de partidos dirigidos y victorias en Copas del Mundo.

España volvió a frenar el sueño de Deschamps

La selección española se convirtió en la gran piedra en el camino del técnico francés durante los últimos años. Tras las derrotas en la Eurocopa 2024, la Liga de las Naciones y ahora en las semifinales del Mundial 2026, Deschamps no logró encontrar la fórmula para contrarrestar el fútbol del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

En un intento por cambiar el rumbo, renovó la plantilla, modificó el sistema táctico para potenciar a Kylian Mbappé e incorporó a varias de las jóvenes figuras que brillaron con Francia en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, el proyecto volvió a quedarse a las puertas de una nueva final.

Con Zinedine Zidane señalado como el principal candidato para sustituirlo, Deschamps cerrará su etapa con el partido por el tercer puesto, un último compromiso que contrasta con el extraordinario legado que deja como el entrenador más importante en la historia del fútbol francés.

FUENTE: EFE