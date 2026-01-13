martes 13  de  enero 2026
"¿Estás muerto?": una aplicación china para personas que viven solas se vuelve viral

PEKÍN.- La aplicación "¿Estás muerto?", que activa una alarma si el usuario no se conecta cada 48 horas, se ha convertido en una de las más vendidas en China, donde cada vez más personas viven solas.

La aplicación, creada por Moonscape Technologies, se presenta como una "herramienta de seguridad diseñada para quienes viven solos (…) para hacer la vida en soledad más reconfortante".

SILEME

Aunque su nombre ha generado controversia, desde el domingo está entre las aplicaciones más vendidas de la tienda iOS de la segunda economía mundial.

El nombre chino "sileme" es un juego de palabras con el nombre de una popular aplicación de entrega de comida y se traduce como "¿Estás muerto?" o simplemente "¿Muerto?".

La aplicación, cuyo ícono representa un fantasma, dirige a los usuarios a una página donde deben introducir su nombre y el correo electrónico de un contacto de emergencia.

"Si no has accedido durante dos días, el sistema enviará un correo electrónico a tu contacto de emergencia", indica una versión disponible internacionalmente.

En las calles de Pekín, algunos usuarios potenciales se mostraban escépticos.

Yaya Song, de 27 años, trabaja en el sector tecnológico y vive sola. Aunque la aplicación le parece interesante cree que es demasiado cara.

"Si fuera gratis, la descargaría para probarla; incluso cobrar un yuan [0,14 dólares] sería razonable para probarla, pero ocho yuanes [1,15 dólares] me parece un poco caro", asegura.

Según ella, si ocurriera "lo peor", las compañías de los empleados se darían cuenta, antes incluso que la familia o los amigos. Además cree que el nombre de la aplicación "resulta un poco violento".

Lo mismo piensa Huang Zixuan, un estudiante. "Si quisiera que mis abuelos descargaran esta aplicación, probablemente no podría decirles el nombre", asegura este joven de 20 años.

"¿Estás vivo?"

En 2024, las personas solas representaban alrededor de una quinta parte de todos los hogares chinos, frente al 15% hace una década, según datos oficiales.

"Supongo que al llegar a la mediana edad, todos empezamos a preocuparnos por nuestros asuntos después de la muerte", dijo Sasa Wang, una oficinista de 36 años.

Hu Xijin, exeditor del tabloide estatal Global Times, elogió el sábado el potencial de esta aplicación, especialmente para los ancianos, y sugirió cambiar su nombre a "¿Estás vivo?".

"De esta manera dará a los mayores que la usan más tranquilidad psicológica", escribió en redes sociales.

La cuenta de la aplicación respondió en redes que "considerará seriamente" cambiar el nombre.

Pero otros creen que es mejor mantenerlo. "Es bueno enfrentar el tema de la muerte", decía el comentario con más 'me gusta'.

