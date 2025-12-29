Estas son las mejores aerolíneas del mundo en 2025

Todos sabemos que el servicio a bordo ha cambiado de manera sustancial en los últimos años. El prestigioso organismo internacional de investigación en aviación Skytrax destaca a las mejores aerolíneas del mundo mediante amplias evaluaciones que analizan la comodidad, el entretenimiento, el servicio de comidas, la asistencia al pasajero y, lo más importante, la seguridad y la protección.

Si bien la aviación moderna se beneficia de aeronaves avanzadas, solo unas pocas aerolíneas pueden invertir recursos significativos y equilibrar cuidadosamente sus operaciones para ofrecer un servicio de alta calidad. Las cinco mejores aerolíneas de 2025 presentan solo ligeros cambios en la lista con respecto al año pasado.

Estas son las cinco mejores aerolíneas de 2025, seleccionadas entre casi 5.000 aerolíneas que operan en todo el mundo:

ANA All Nippon Airways Con sede en Tokio, esta aerolínea japonesa opera en más de 200 ciudades de 83 países, incluidas San Francisco, San José, Seattle y Washington, D. C. ANA ha construido una sólida reputación por ofrecer una experiencia al pasajero superior al promedio, basada en la tradicional hospitalidad japonesa.

Emirates La aerolínea con sede en Dubái se mantiene en el Top 5 gracias a sus cómodas cabinas, su gastronomía de alto nivel y su entretenimiento a bordo líder en la industria. Emirates opera la mayor flota de aviones de fuselaje ancho del mundo, incluido el primer Airbus A350-900. La aerolínea sirve a más de 150 destinos en 80 países, incluido Miami, con servicio a Bogotá. Además, ha incorporado Boeing 777 renovados en seis rutas de Estados Unidos, con sus más recientes asientos de Clase Business y la muy popular cabina Premium Economy.

Cathay Pacific Airways La aerolínea con sede en Hong Kong permanece en el Top 5 por segundo año consecutivo. Cathay Pacific opera servicios de pasajeros y carga a más de 200 destinos en Asia, Norteamérica, Australia, Europa y África, con una flota de casi 200 aeronaves.

Singapore Airlines El éxito continuo de Singapore Airlines se debe a su fuerte enfoque en el servicio al cliente, la comodidad y la gastronomía. Los pasajeros disfrutan de un sistema de entretenimiento a bordo de última generación, con una amplia selección de películas, música y juegos. La aerolínea opera 76 destinos internacionales en 32 países, incluidos Newark, Nueva York, San Francisco y Seattle.

Qatar Airways Con sede en Doha, Qatar Airways conserva el primer puesto por segundo año consecutivo. Su producto a bordo sobresale en comodidad, gastronomía, servicio y entretenimiento audiovisual, respaldado por una moderna flota de aeronaves. Qatar Airways opera en más de 150 destinos en 90 países, incluidos Nueva York, Los Ángeles, Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Chicago, Filadelfia, Miami, Houston, Dallas–Fort Worth y Washington, D. C.

Otras aerolíneas

Otras aerolíneas destacadas que figuran en el Top 10 de Skytrax incluyen Turkish Airlines, Korean Air, Air France, Japan Airlines y Hainan Airlines.

Cabe destacar que nueve de las 10 mejores aerolíneas del mundo tienen su sede en Asia o en Medio Oriente. Solo una aerolínea occidental —Air France— vuelve a figurar en esta exclusiva lista.

La aerolínea latinoamericana mejor posicionada es LATAM, que ocupa el puesto 43 en la clasificación general.

Mejor Primera Clase

La Primera Clase ofrece asientos amplios, camas totalmente reclinables, alta gastronomía y servicio personalizado. Las cinco mejores aerolíneas de Primera Clase en 2025 son:

Singapore Airlines

Emirates

Air France

Cathay Pacific Airways

Lufthansa

Mejor Clase Business

La Clase Business ofrece asientos premium o camas planas, comidas de alta calidad y servicio dedicado. Las cinco mejores en 2025 son:

Qatar Airways

Singapore Airlines

ANA All Nippon Airways

Cathay Pacific Airways

Air France

Mejor Premium Economy

Premium Economy reduce la brecha entre la Clase Económica y la Business, ofreciendo mayor espacio para las piernas, asientos más anchos, mayor reclinación, comidas mejoradas, kits de amenidades y servicios prioritarios en el aeropuerto. Las cinco mejores aerolíneas en 2025 son:

Virgin Atlantic

Japan Airlines

Emirates

Singapore Airlines

EVA Air

Mejor Clase Económica

Dado que la mayoría de los viajeros vuela en Clase Económica, esta categoría es especialmente importante. Las cinco mejores aerolíneas de Clase Económica en 2025 son:

Cathay Pacific Airways

Qatar Airways

Singapore Airlines

ANA All Nippon Airways

Japan Airlines

Cabe destacar que ninguna aerolínea occidental aparece en el Top 5 de Clase Económica. Air France ocupa el puesto 11, Delta Air Lines el 13, Virgin Atlantic el 14 y British Airways el 17.

Aerolíneas de bajo costo

Las aerolíneas de bajo costo continúan creciendo en popularidad, y Skytrax reconoce a aquellas que ofrecen la mejor relación calidad-precio y servicio.

Estas aerolíneas reducen tarifas al disminuir costos operativos, ofrecer asientos básicos y cobrar cargos adicionales por servicios como equipaje, selección de asientos y comidas.

Las diez mejores aerolíneas de bajo costo en 2025 son:

AirAsia

Scoot

IndiGo

Eurowings

Vueling Airlines

Volotea

Transavia France

Iberia Express

Flynas

EasyJet

Para más información, visite worldairlineawards.com en internet.