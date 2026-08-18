Byron Donalds y David Jolly ganan primarias y disputarán gobernación de Florida

MIAMI.- El congresista republicano Byron Donalds y el exlegislador federal David Jolly, quien abandonó las filas republicanas para incorporarse al Partido Demócrata, ganaron el martes sus respectivas primarias y se enfrentarán en noviembre por la gobernación de Florida, en una contienda que pondrá a prueba la influencia del presidente Donald Trump y la capacidad demócrata para atraer a independientes y conservadores moderados.

Con 4.369 de los 5.641 precintos de Florida contabilizados, el 77,5%, Donalds acumulaba 674.013 votos, el 49%, frente a 338.720, el 25%, del vicegobernador Jay Collins. El empresario James Fishback aparecía tercero con 137.495 sufragios, el 10%, y el expresidente de la Cámara estatal Paul Renner sumaba 113.205, el 8%.

En la primaria demócrata, Jolly registraba 674.163 votos, el 62%, cuando habían informado 4.584 de los 5.641 precintos, equivalentes al 81,3%. Dayna Marie Foster ocupaba el segundo lugar con 159.780, el 15%, seguida por Dotie Joseph, con 103.174, el 9%.

Agencias de prensa proyectaron como ganadores a Donalds y Jolly al considerar insuperables sus respectivas ventajas. La División de Elecciones de Florida, sin embargo, mantenía las cifras bajo la categoría de resultados no oficiales.

Donalds ratifica su favoritismo

La victoria de Donalds fortalece la influencia de Trump sobre el Partido Republicano de Florida y representa un revés para el sector político asociado con el gobernador Ron DeSantis, aunque este último no respaldó formalmente a Collins.

Donalds, congresista federal desde 2021 y exmiembro de la Cámara de Representantes estatal, contó desde temprano con el apoyo de Trump. Su campaña dispuso de una poderosa estructura financiera, publicitaria y de movilización.

Nacido en Nueva York y residente del suroeste de Florida, Donalds estudió finanzas y mercadeo en Florida State University y trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros antes de dedicarse a la política.

Si triunfa en las elecciones generales del 3 de noviembre, se convertiría en el primer gobernador afroamericano de Florida.

Donalds también obtuvo un fuerte respaldo en Miami-Dade. Con 699 de 767 precintos reportados en la contienda, recibió 50.766 votos republicanos, el 57,73%. Collins consiguió 13.967, el 15,88%; Fishback, 7.598, el 8,64%; Renner, 6.261, el 7,12%; y Rachel Rodríguez, 5.861, el 6,66%.

Las actualizaciones publicadas durante la noche mostraban a Donalds encabezando los condados que habían informado resultados. Sin embargo, mientras la autoridad electoral no divulgue el cuadro completo de las 67 jurisdicciones, no puede afirmarse definitivamente que haya ganado en todos los condados.

Jolly también se impuso en Miami-Dade, aunque con una ventaja menor que la obtenida en el consolidado estatal. El excongresista consiguió 57.249 votos, el 52,94%, frente a 17.137, el 15,85%, de Foster. Joseph recibió 16.012 sufragios, el 14,81%.

La candidatura de Jolly constituye una situación poco usual en la política floridana. Fue elegido al Congreso como republicano, rompió con el partido durante la era de Trump, trabajó como analista de televisión y se incorporó formalmente al Partido Demócrata en 2025.

Su compañera de fórmula es Gwen Graham, excongresista e hija del fallecido gobernador y senador Bob Graham. Jolly centró su propuesta en los seguros, la vivienda, los impuestos sobre la propiedad y el costo de vida.

Para ganar en noviembre necesitará recuperar parte del voto independiente y atraer a republicanos moderados en un estado donde los demócratas no eligen gobernador desde la reelección de Lawton Chiles en 1994.

La participación en Miami-Dade alcanzaba el 18,59%, con 239.411 boletas emitidas entre 1.288.156 electores registrados, de acuerdo con la Supervisión de Elecciones del condado. El reporte de las 7:53 p.m. incluía 704 de 772 precintos en el resumen general, pero parte del voto del día de las elecciones y por correo continuaba pendiente.

Moody domina y Nixon sorprende

Ashley Moody reafirmó su control sobre la nominación republicana al Senado con 1.079.281 votos, el 80%, cuando habían reportado 4.388 de los 5.641 precintos, el 77,8%. Chris Gleason aparecía segundo con 183.895 sufragios, el 14%; Ernest “Ernie” Rivera reunía 66.863, el 5%, y Neelam Taneja Perry, 26.113, el 2%.

Moody, nacida y criada en Plant City, fue jueza de circuito antes de ganar dos elecciones como fiscal general de Florida. DeSantis la nombró senadora en 2025 para cubrir la vacante dejada por Marco Rubio, quien renunció para convertirse en secretario de Estado.

La elección de noviembre determinará quién completará hasta 2028 el mandato para el que Rubio fue elegido. Será la primera elección especial al Senado federal celebrada en Florida desde 1936.

En Miami-Dade, Moody obtuvo 57.903 votos, el 67,38%, frente a 13.756, el 16,01%, de Gleason. Rivera alcanzó 12.325, el 14,34%, y Perry, 1.956, el 2,28%.

La mayor sorpresa de la noche ocurrió en la primaria demócrata. Nixon, representante estatal por Jacksonville e identificada con el sector progresista, consiguió 611.659 votos en Florida, el 55%, mientras Vindman sumaba 496.695, el 45%, con 4.630 de 5.641 precintos reportados, el 82,1%.

Nixon convirtió el costo de vida y la presión económica sobre las familias trabajadoras en los principales ejes de su campaña. También propuso aumentar los impuestos a los multimillonarios y fortalecer los servicios públicos.

Su victoria sobre Vindman, quien alcanzó notoriedad nacional por testificar durante el primer juicio político contra Trump, demuestra que el reconocimiento nacional y una mayor capacidad financiera no siempre garantizan el respaldo de los votantes de una primaria.

En Miami-Dade, Nixon superó a Vindman por 64.597 votos, el 59,49%, frente a 43.982, el 40,51%. De esa manera, obtuvo en el condado un desempeño incluso mejor que su porcentaje estatal.

Moody y Nixon consiguieron únicamente las nominaciones de sus partidos. Ambas deberán enfrentarse en noviembre por el derecho a completar los dos años restantes del mandato senatorial.

Salazar arrasa y Rodríguez toma ventaja

En el distrito congresional 27, centrado en Miami-Dade, la representante republicana María Elvira Salazar derrotó ampliamente al abogado V. Michael Arias. Con 219 de 230 precintos reportados, Salazar sumaba 28.787 votos, el 81,31%, mientras Arias registraba 6.616, el 18,69%.

Salazar, de 64 años, es hija de inmigrantes cubanos y desarrolló una extensa carrera como periodista y presentadora de televisión antes de llegar al Congreso en 2021. Durante la campaña defendió su trabajo en materia migratoria, incluida la búsqueda de una fórmula de regularización para determinados inmigrantes indocumentados.

En la primaria demócrata del mismo distrito, el periodista retirado Eliott Rodríguez encabezaba el escrutinio con 17.117 votos, el 53,53%, frente a 14.862, el 46,47%, del exfiscal federal Robin Peguero. Aunque la ventaja era significativa, el resultado permanecía preliminar con 11 precintos pendientes.

Rodríguez construyó su candidatura alrededor del reconocimiento logrado durante décadas como presentador de noticias en el sur de Florida y de su historia como hijo de inmigrantes. Peguero, criado en Hialeah e hijo de padres dominicanos y ecuatorianos, destacó su paso por el Ejército, sus estudios en Harvard y su experiencia como fiscal federal.

En el rediseñado distrito 25, el congresista demócrata Jared Moskowitz superó el desafío de Oliver Larkin, aspirante respaldado por los Socialistas Democráticos de América. Los resultados distritales colocaban a Moskowitz con aproximadamente el 64,2%, frente al 35,8% de Larkin, con cerca del 85% contabilizado.

Moskowitz, considerado un demócrata moderado y firme defensor de Israel, recibió apoyo de la estructura electoral del partido y de organizaciones proisraelíes. Larkin defendía Medicare para todos, el aumento del salario mínimo y el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel.

En la porción de Miami-Dade, Moskowitz acumulaba 5.955 votos, el 56,29%, mientras Larkin recibía 4.625, el 43,71%, con 63 de 68 precintos reportados.

En la primaria republicana del distrito 25, el exalcalde de Boca Raton Scott Singer encabezaba el área correspondiente a Miami-Dade con 2.969 votos, el 42,17%. Dan Franzese obtenía 1.607, el 22,83%; Joseph Kaufman y George Moraitis aparecían empatados con 1.095 votos, el 15,55% cada uno. La cifra del condado no permitía declarar al ganador del distrito completo.

Se perfilan los candidatos al Gabinete

El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, se encaminaba a obtener la nominación republicana. Con el 79,4% de los precintos estatales reportados, reunía 811.860 votos, el 62%, frente a 494.525, el 38%, de Frank William Collige.

Ingoglia, empresario de la construcción, exlegislador y antiguo presidente del Partido Republicano de Florida, fue nombrado director financiero en 2025 para reemplazar a Jimmy Patronis después de que este fuera elegido al Congreso.

La exsenadora estatal Annette Taddeo ganaba la primaria demócrata con 694.636 votos, el 66%, frente a 360.166, el 34%, de Earle Ford. Taddeo, empresaria nacida en Colombia y figura conocida de Miami-Dade, centró su campaña en la supervisión del gasto público, el fraude financiero y la crisis de los seguros.

En Miami-Dade, Ingoglia alcanzó 43.240 votos, el 52,72%, y Collige, 38.775, el 47,28%. Taddeo dominó la votación demócrata local con 73.129 sufragios, el 68,52%, frente a 33.592, el 31,48%, de Ford.

Para comisionado de Agricultura, el republicano Wilton Simpson, empresario agrícola y expresidente del Senado estatal, sumaba 871.276 votos, el 69%, ante 390.223, el 31%, de Matt Taylor. La demócrata Joey Mendoza Atkins encabezaba su primaria con 629.047 votos, el 60%, frente a 414.714, el 40%, de Don Prichard.

Simpson logró en Miami-Dade 60.382 votos, el 72,60%, mientras Atkins obtuvo 57.092, el 55,82%, en su respectiva primaria.

No hubo contiendas primarias para fiscal general. El republicano James Uthmeier y el demócrata José Javier Rodríguez clasificaron sin oposición y se enfrentarán directamente en noviembre.

Los vencedores de este martes obtuvieron nominaciones partidistas, no los cargos públicos. Las cifras todavía deberán pasar por el proceso de revisión y certificación de Florida y, hasta entonces, pueden experimentar ajustes.