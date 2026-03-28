sábado 28  de  marzo 2026
TURISMO

Fredericksburg: donde una emergente oferta gastronómica y vinícola crece

Esta ciudad de Texas presenta su semana gastronómica al mismo tiempo que ofrece estancias encantadoras y relajantes

Fredericksburg, Texas.

Fredericksburg, Texas.

Meierstone Vineyards, Fredericksburg, Texas.

Meierstone Vineyards, Fredericksburg, Texas.

Fredericksburg, Texas.

Fredericksburg, Texas.

Becker Vineyards, Fredericksburg, Texas.

Becker Vineyards, Fredericksburg, Texas.

Fredericksburg, Texas.

Fredericksburg, Texas.

Fredericksburg, Texas.

Fredericksburg, Texas.

Fredericksburg, Texas.

Fredericksburg, Texas.

Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Ubicada en el corazón de Texas, Fredericksburg se ha convertido en un buen destino para escapar los fines de semana. Atrae a muchos por su rica historia, vibrante oferta culinaria y próspera cultura del vino.

Orgullosa de preservar su distintiva herencia germano-texana, esta atractiva localidad ofrece una amplia variedad de actividades, especialmente durante los meses de primavera y verano, cuando su calendario cultural y gastronómico cobra más vida.

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En 2026, el Fredericksburg Food & Wine Festival presenta por primera vez su Restaurant Week, programada del 4 al 10 de mayo. Esta celebración incluye exclusivos eventos gastronómicos, menús de precio fijo y colaboraciones creativas, consolidando aún más la reputación de Fredericksburg como uno de los destinos culinarios de más rápido crecimiento en Texas.

Diseñado como una feria anual de primavera para complementar tanto la Preview Week de julio como el festival de otoño, Restaurant Week invita tanto a residentes como a visitantes a explorar la dinámica escena gastronómica de la ciudad. Los restaurantes participantes ofrecen menús especiales dirigidos por chefs, maestros parrilleros y expertos en bebidas de la localidad.

“Fredericksburg se ha convertido en un verdadero destino culinario, y Restaurant Week es una forma de celebrar a los chefs, restaurantes y la hospitalidad que definen nuestra ciudad”, afirmó Jim Mikula, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Fredericksburg. “Es una oportunidad para que los visitantes experimenten la diversidad de nuestra escena gastronómica mientras se genera expectativa para el Food & Wine Festival más adelante en el año”.

Más allá de su atractivo culinario, Fredericksburg ofrece a entusiastas de la astronomía a descubrir algunos de los cielos nocturnos más claros de Texas. Designada como Comunidad Internacional de Cielo Oscuro en 2020, la localidad ofrece excepcionales oportunidades para observar las estrellas durante todo el año en Enchanted Rock State Natural Area y el Lyndon B. Johnson National Historical Park.

Esta distinción refleja el compromiso de la comunidad con la preservación de los cielos nocturnos naturales mediante normativas de iluminación responsables, educación pública y la colaboración continua con organizaciones locales y estatales para reducir la contaminación lumínica.

Cómo llegar

Fredericksburg es fácilmente accesible en automóvil. También puede volar a San Antonio o Austin y alquilar un auto para disfrutar de un recorrido escénico por la región de Hill Country.

Alojamiento

Fredericksburg ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento, desde hoteles y moteles de propiedad local hasta pequeñas posadas, alquileres vacacionales, casas de huéspedes y otras casas de hospedaje.

Durante nuestra estancia, nos alojamos en Hoffman Haus junto con la galardonada firma de relaciones públicas Geiger & Associates, ubicado a una calle de Main Street, donde se concentra gran parte de la actividad, pero manteniendo un ambiente privado y tranquilo.

Hoffman Haus combina la arquitectura texana tradicional con un diseño contemporáneo, donde la madera rústica es el elemento principal para crear una estancia acogedora.

El desayuno se entrega cada mañana en una cesta tipo picnic que es colocada frente a la puerta del dormitorio.

Para más información, visita la Fredericksburg Convention & Visitor Bureau.

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