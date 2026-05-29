Francia anuncia su retiro del certamen Miss Universo

Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Las polémicas que se suscitaron durante la edición 2025 del Miss Universo continúan pasando factura a la organización del popular certamen de belleza. Y ahora, ha sido Francia el país que ha dado un paso al costado y anuncia su salida aseverando que los valores del Miss Francia no se alinean con la dinámica actual del concurso.

"La Compañía Miss Francia anuncia su decisión de no participar en el concurso Miss Universo 2026", inicia el comunicado publicado en las historias de Instagram.

La organización añade en la misiva que la decisión surgió debido al: "deseo de mantenerse fiel a la identidad, los compromisos y los valores del concurso Miss Francia, que, en este momento, ya no se alinean con la reciente evolución y dirección del certamen internacional, especialmente tras los numerosos problemas surgidos durante la edición de 2025".

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No obstante, asevera que seguirá de cerca el desarrollo de los próximos eventos y no desestima volver a participar en el futuro. "La Compañía Miss Francia seguirá atenta a los futuros acontecimientos del certamen y espera volver a participar próximamente".

Asimismo, el comunicado cita al presidente de la Organización Miss Francia, Frédéric Gilbert: "Siempre ha sido un hito y una magnífica oportunidad para mostrar Francia a nivel internacional. Sin embargo, nuestra responsabilidad es garantizar la fidelidad e integridad a nuestros valores y a la identidad del certamen Miss Francia. La decisión tomada hoy refleja este compromiso. Seguiremos atentos a los futuros acontecimientos".

Respuesta de Miss Universe

Ante la sorpresiva información, la organización Miss Universe respondió alegando que se mantendrán promoviendo el concurso en Francia. "La Organización de Miss Universo anuncia un nuevo capítulo para Miss Universo Francia comenzando con el ciclo 2026".

"Como parte de su continua evolución global, la Organización supervisará y promoverá directamente la plataforma en Francia, reforzando su compromiso con la excelencia, el profesionalismo y la visión internacional que define la marca Miss Universo en todo el mundo. Esta nueva dirección marca un paso emocionante hacia el fortalecimiento de la visibilidad, el desarrollo y la alineación global de Miss Universo Francia mientras continúa empoderando a la próxima generación de mujeres en el escenario internacional".