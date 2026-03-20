viernes 20  de  marzo 2026
CONFLICTO ARMADO

Francia intercepta un petrolero sospechoso de ser de la flota fantasma rusa

El presidente francés recordó que "estos buques, que eluden las sanciones internacionales y violan el derecho marítimo, son especuladores de guerra", ya que "buscan acumular ganancias y financiar el esfuerzo bélico ruso"

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

AFP

PARÍS.- La armada francesa interceptó este viernes en el Mediterráneo un petrolero sospechoso de pertenecer a la llamada flota 'fantasma' rusa, anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, en una operación en la que colaboró el Reino Unido.

"Esta mañana, la armada francesa capturó en el Mediterráneo otro buque de la flota fantasma, el Deyna. La guerra en Irán no impedirá que Francia siga apoyando a Ucrania, donde continúa la guerra de agresión de Rusia", informó el jefe de Estado francés en un mensaje en sus redes sociales.

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El presidente francés recordó que "estos buques, que eluden las sanciones internacionales y violan el derecho marítimo, son especuladores de guerra", ya que "buscan acumular ganancias y financiar el esfuerzo bélico ruso".

"No lo permitiremos", subrayó Macron, dispuesto a mantener el "rumbo" en la lucha contra esos navíos que son objeto de sanciones por la Unión Europea.

La intervención se produjo este viernes en alta mar, en el Mediterráneo occidental, sobre el petrolero de carga Deyna que enarbolaba pabellón mozambiqueño y procedía de Múrmansk, en Rusia, precisó la Prefectura Marítima del Mediterráneo, con base en Tolón, en un comunicado en sus redes sociales.

Realizada sobre la base del artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, esta operación tenía como objetivo verificar la nacionalidad de este buque, sospechoso de enarbolar un pabellón falso, según la Prefectura (delegación del Gobierno).

Tras el embarque del equipo de inspección, el examen de los documentos confirmó las dudas sobre la regularidad del pabellón enarbolado, añadieron las autoridades, que notificaron el caso al fiscal de Marsella, competente en materia del tribunal marítimo.

De conformidad con el derecho internacional y a petición del fiscal, el buque fue desviado y actualmente está siendo escoltado por medios de la Marina Nacional hacia un punto de fondeo para continuar las verificaciones, señaló la Prefectura Marítima del Mediterráneo, sin precisar el destino exacto.

"Esta acción, llevada a cabo en cooperación con nuestros aliados, entre ellos el Reino Unido, que participó en el seguimiento del buque, ilustra el compromiso constante y la determinación de Francia y de sus socios para hacer respetar el derecho internacional", concluyó la Prefectura.

Las sanciones de la Unión Europea contra la 'flota fantasma' rusa forman parte clave de la estrategia internacional para limitar los ingresos energéticos de Rusia y frenar la evasión de sanciones tras la guerra en Ucrania.

FUENTE: Con información de AFP

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