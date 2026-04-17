viernes 17  de  abril 2026
POLÍTICA

Edmundo González Urrutia no acompaña a María Corina Machado a los actos en España, está hospitalizado

El presidente electo en Venezuela informó que está internado en Madrid tras una intervención quirúrgica, lo que le impide asistir al encuentro de mañana

Edmundo González Urrutia y María Corina Machado en Venezuela.&nbsp;

Edmundo González Urrutia y María Corina Machado en Venezuela. 

Corteís
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- Edmundo González Urrutia, candidato opositor que salió victorioso en las elecciones de Venezuela en 2024, informó que no acompañará a la líder María Corina Machado, de visita en España, a los actos previstos con venezolanos este sábado en la Plaza del Sol, debido que se encuentra hospitalizado, tras una intervención quirúrgica, en Madrid.

“Llevo unos días hospitalizado, por seguimiento de la intervención de hace un mes, y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid”, dijo en un mensaje por redes, luego de recibir la visita de su compañera de lucha democrática, en su convalecencia. Pero aseguró que sigue activo.

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“Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide”, dijo.

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Invitación a los venezolanos en Madrid

Tras asegurar que “Madrid nos vuelve a abrir sus puertas”, invitó a la comunidad de venezolanos en Madrid a la concentración en la Plaza del Sol este 18 de abril, a las 18:00 horas, donde se realizará “ese encuentro que tanto hemos esperado” con Machado.

“A todos los que puedan llegar el sábado, los invito a hacerlo. Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa”, dijo y añadió: “Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos”.

Destacó que cada reencuentro con la opositora acerca a la posibilidad de regresar a Venezuela, un deseo que Machado ha expresado reiteradamente durante su gira por países de Europa.

“Cada vez que nos reunimos así, a la venezolana, en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno. El que todos llevamos pendiente. El de volver a Venezuela”, subrayó y concluyó con un mensaje personal desde su estado convaleciente.

“Me disculpo por estar despeinado”.

Machado, quien llegó el jueves a España tras su visita a Francia, se reúne hoy con el gobierno de Madrid y recibirá la Llave de Oro de la Villa de Madrid.

FUENTE: Con información de Edmundo González Urrutia, red X, EFE

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