María Corina Machado en Madrid, partidos democráticos exigen fecha de elecciones en Venezuela

Un simpatizante de la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostiene un cartel alusivo mientras se congrega frente a la sede de Vente Venezuela que abrió sus puertas por primera vez en 20 meses, en Caracas el 28 de marzo de 2026.

MADRID .- En su primer día de encuentros políticos en España, María Corina Machado recibió este viernes reconocimientos significativos y demostraciones de admiración por su persistente lucha en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.

En horas del mediodía, recibió la Llave de Oro de Madrid, por parte de la Alcaldía de la capital española, luego de reunirse con los presidentes de los partidos democráticos y conservadores PP y Voz que coincidieron en urgir una transición real y la fecha de las elecciones en Venezuela.

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Además, fuentes de la Casa Real confirmaron hoy que el rey de España, Felipe VI, felicitó a la opositora venezolana por recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega, en octubre de ese año, a través de una carta privada, al advertir el silencio del gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez.

El gesto, que no fue público en su momento, representa hoy un reconocimiento abierto de España, lo cual le fue reiterado por el monarca durante su encuentro en Chile, en el contexto de la toma de posesión presidencial, por su "incansable trabajo" en favor de los derechos de los venezolanos.

Llave de Oro de Madrid para Machado

La líder venezolana, quien se encuentra de gira por Europa para impulsar la democracia en su país, fue recibida en horas del mediodía por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien le otorgó el máximo reconocimiento local.

“Madrid entrega a María Corina Machado la Llave de Oro, símbolo de admiración que siente la ciudad por su persona y su lucha en conjunto con el pueblo venezolano por conquistar la libertad”, afirmó Martínez-Almeida durante su intervención en la ceremonia en la que participaron en pleno las autoridades municipales, en la sede de gobierno local.

Al llegar a la sede de la alcaldía, decenas de personas, venezolanas y españolas, concentradas en las afueras de la alcaldía le dispensaron a Machado una emotiva acogida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2045185036404543709&partner=&hide_thread=false “Madrid entrega a @MariaCorinaYA su llave de oro, símbolo de la admiración que siente la ciudad por su persona y su lucha”.



Palabras del alcalde de la capital española @AlmeidaPP_ hacia la líder venezolana pic.twitter.com/0jpWnh9SBH — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 17, 2026

María Corina Machado y PP

En horas de la mañana, la líder fue recibida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y altos dirigentes del partido conservador, en la sede de la organización política en la que era esperada por militantes y ciudadanos que gritaron consignas de "valiente" y "libertad".

Feijóo instó a que Machado pueda regresar a su país y que se fije la fecha de las elecciones cuanto antes.

"Reclamamos primero que María Corina pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes", afirmó el máximo dirigente del partido opositor al gobierno del socialista Pedro Sánchez.

En su discurso en la sede de su partido, junto a Machado, Feijóo afirmó que el lugar de España en este contexto político mundial es "con la libertad", con "Hispanoamérica libre" y "con la democracia".

De seguidas dijo que aunque hoy haya quien "no está en ese sitio", sí lo está la sociedad española "quien nunca falla", en alusión directa a Sánchez.

Feijóo resaltó en su intervención la trayectoria política de Machado como un “ejemplo de coherencia, pero también de determinación" y su defensa consistente a los valores democráticos del estado de derecho y la dignidad humana en momentos más adversos.

"Gracias por poner esos valores por encima y por delante de tu integridad personal, no solo la tuya, sino la integridad personal de tu familia", dijo y agradeció por no detenerse cuando intentaron frenarla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/voceriavzla/status/2045086162654511517&partner=&hide_thread=false | Recibimiento de @MariaCorinaYA en la sede del @ppopular en Madrid y encuentro con el líder de la organización, Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) pic.twitter.com/s5uPpBnWgb — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) April 17, 2026

Vox pide transición real

La líder venezolana también fue recibida por el presidente del partido VOX, Santiago Abascal en la Fundación Disenso para una reunión que fortalece los lazos por la lucha democrática y la libertad”, según señaló Comando CpnVzla, organización de Machado, en X.

Ambos expresaron su alegría por el encuentro en el que abordaron la situación política venezolana.

“Abascal pidió una transición real en Venezuela, un proceso lento que se inició tras la captura de Maduro en enero pasado.

“Lo importante es que el proceso de transición avance lo más rápidamente posible, que los presos políticos sean liberados, que María Corina pueda regresar a Venezuela en condiciones de paz y seguridad absoluta y que se produzca una transición y unas elecciones”, dijo el líder de Vox.

Durante su recorrido por países europeos, Machado se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, y la Primera Ministra de Italia, Giorgia Maloni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/voceriavzla/status/2045155409854362110&partner=&hide_thread=false | La líder venezolana @MariaCorinaYA llega a la @FDisenso, donde fue recibida por Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL), presidente de @vox_es pic.twitter.com/GcZwe9Ox7K — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) April 17, 2026

FUENTE: Con información de Vocería Oficial de Venezuela, Comando ConVzla, red X, elperiodico.com, EFE