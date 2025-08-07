jueves 7  de  agosto 2025
CALENTAMIENTO GLOBAL

Hallan en un glaciar que se derrite el cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 años

El cuerpo de Nasiruddin, casado y padre de dos hijos en el momento de su desaparición, finalmente salió a la luz de forma natural en el glaciar Lady Meadows, donde se ha acelerado el deshielo debido al cambio climático

Imagen referencial. 

KHAPLU.- El deshielo de un glaciar en Pakistán permitió el hallazago del cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 años, en 1997 en Kohistán, uno de los ramales de la montañas del Himalaya cerca de la frontera con Afganistán.

La aparición del cuerpo de Nasiruddin, que sólo tiene un apellido, es un alivio para la familia, dijo un sobrino a la AFP.

Nasiruddin, que en aquel entonces tenía 31 años, atravesaba una montaña con su hermano cuando cayó en una grieta. Su hermano logró regresar a su aldea.

"Nuestra familia hizo todo lo posible para encontrarlo a lo largo de los años", contó Malik Ubaid, su sobrino, a la AFP.

"Nuestros tíos y primos fueron varias veces al glaciar para intentar recuperar su cadáver, pero tuvieron que abandonar debido a la falta de equipo necesario en ese momento", agregó.

El cuerpo de Nasiruddin, casado y padre de dos hijos en el momento de su desaparición, finalmente salió a la luz de forma natural en el glaciar Lady Meadows, donde se ha acelerado el deshielo debido al cambio climático.

Sus restos fueron descubierto el 31 de julio por unos pastores y el miércoles fue enterrado por sus familiares.

El cuerpo, conservado por el hielo, fue hallado intacto y acompañado de su cédula de identidad.

"El hallazgo de su cuerpo nos ha traído finalmente algo de alivio", aseguró Malik Ubaid.

Pakistán tiene más de 13.000 glaciares, una cifra que supera cualquier otro país fuera de las regiones polares.

Pero el aumento de las temperaturas en el mundo, relacionado con el cambio climático, está provocando un rápido deshielo de los glaciares.

