EEUU restringe entradas desde RD del Congo, Uganda y Sudán del Sur por brote de ébola

AUSTIN.- Estados Unidos anunció este lunes, 18 de mayo, que restringirá a partir de hoy la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur ante el nuevo brote del virus del Ébola.

Además, suspenderá temporalmente la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según informó mediante una llamada a reporteros Satish Pillai, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

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Esta restricción, emitida en una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente por un periodo de 30 días, de acuerdo con el documento publicado por los CDC. Los militares de EEUU, el personal diplomático y sus familiares (parejas e hijos) están exentos de la prohibición.

“En este momento, los CDC evalúan que el riesgo inmediato para el público general de Estados Unidos es bajo. No obstante, continuaremos evaluando la evolución de la situación y podríamos ajustar las medidas de salud pública a medida que se disponga de información adicional”, declaró la agencia el lunes.

El objetivo, detalla el escrito, es “reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en EEUU” y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote.

Para implementar esta directriz, las autoridades sanitarias del país están “coordinando” con aerolíneas extranjeras y nacionales y funcionarios en los puertos de entrada para “identificar” a los pasajeros que podrían haber sido expuestos al ébola, detalló Pillai.

A su vez, los CDC están “reforzando las actividades de respuesta para la protección sanitaria en los puertos, el rastreo de contactos, la capacidad de pruebas de laboratorio y la preparación hospitalaria en todo el país”, agregó el funcionario.

El brote ha causado ya 88 muertos en la República Democrática del Congo, según informó la Organización Mundial de la Salud.

El virus comenzó a circular a finales de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur.

OMS declaró la emergencia pública

El domingo pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

El brote más reciente aún no cumple los criterios para ser considerado una “emergencia pandémica”, pero la OMS advirtió que la alta tasa de positividad y el aumento de casos y muertes en distintas zonas sanitarias apuntan a “un brote potencialmente mucho mayor de lo que actualmente se detecta y reporta”.

Más de 100 muertes sospechosas han sido vinculadas al brote en la RDC, dijo este lunes, el director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC), Jean Kaseya.

Los CDC informaron el domingo que hay 10 casos confirmados y 336 casos sospechosos en el país. La OMS dijo que el brote afecta a la remota provincia de Ituri, en el noreste del país. En la vecina Uganda, se han reportado hasta ahora dos casos confirmados por laboratorio, incluida una muerte, en Kampala, la capital del país, informó la OMS

En Sudán del Sur un caso en el estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera congoleña.

La OMS dijo que el brote más reciente está impulsado por la cepa Bundibugyo, uno de los varios virus que pueden causar la enfermedad del ébola. La organización calificó el brote como “extraordinario”.

Síntomas del ébola

Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolor muscular, erupciones cutáneas y, en ocasiones, hemorragias. El virus se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales, incluida la manipulación de materiales contaminados o de una persona que haya muerto por la enfermedad.

La tasa de mortalidad asociada con la cepa Bundibugyo se estima entre 25 % y 40 %, según Médicos Sin Fronteras (MSF, por sus siglas en francés).

Reubicarán a estadounidenses

Los CDC dijeron el domingo que estaban apoyando a socios interinstitucionales en los esfuerzos para reubicar a “un pequeño número de estadounidenses directamente afectados” por el brote. La decisión llega después de que se creyera que varios estadounidenses en la RDC estuvieron expuestos al virus, incluidos algunos considerados de alto riesgo, informó este domingo el medio especializado en salud STAT.

CNN no pudo verificar de forma independiente los informes y se ha puesto en contacto con los CDC y el Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios.

Satish Pillai, gerente de incidentes de la respuesta al ébola de los CDC, declinó el domingo decir si había estadounidenses entre los infectados. Durante una rueda de prensa dijo que los CDC estaban “evaluando activamente la situación sobre el terreno y no vamos a comentar situaciones individuales”.

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FUENTE: Con información de EFE y CNN