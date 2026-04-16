Tribunal Supremo niega la suspensión de regularización de migrantes, se inicia debate

MADRID. –El Tribunal Supremo de España negó una solicitud de suspender de forma urgente la regularización extraordinaria de inmigrantes , que permitiría a más de 500,000 extranjeros obtener permiso legal para residir y trabajar en el país, con lo cual se ha dado inicio al debate jurídico sobre el decreto del presidente de gobierno Pedro Sánchez.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideraron que no hay motivos legales para frenar la medida oficial, al rechazar la demanda que interpuso la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica con la pretensión de paralizar, por vía cautelar, que se le otorgue permanencia legal a los miles de extranjeros sin papeles.

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La decisión judicial de este jueves descartó la petición de “urgencia cualificada” que permite la adopción de medidas sin audiencia de las partes, pero acordó reconducir la solicitud por la vía cautelar ordinaria y abrió un plazo de 10 días para que las partes presenten sus alegatos sobre la suspensión del decreto, informaron medios españoles.

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A la petición de la asociación se une también la de la organización Hazte Oír que reclamó que suspenda cautelarmente la regularización extraordinaria de migrantes, al entender que excede los límites legales y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".

El decreto sobre los inmigrantes entra así a un debate jurídico, mientras este jueves varias decenas de personas hacían colas poder cumplir así con los requisitos y tener el acceso al registro en forma telemática.

Tras ese recurso, el Tribunal Supremo solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que le remita "en el improrrogable plazo" de 20 días "el expediente administrativo" del real decreto para la regularización extraordinaria.

Inmigrantes, centro de debate

La regularización extraordinaria que afecta a medio millón de inmigrantes de diversas nacionalidades, tiene por finalidad integrar a los extranjeros indocumentados al sistema legal.

Esto implicaría que puedan cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos y asumir derechos y obligaciones que establecen las leyes vigentes.

Pero a esta medida se oponen sectores españoles así como países vecinos, debido al impacto que puede representar en la previsión presupuestaria, en lo interno; y en la seguridad regional.

FUENTE: Con información Europa Press, El País