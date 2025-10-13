lunes 13  de  octubre 2025
Instagram anuncia nuevos cambios en su plataforma

La plataforma también incorporó la posibilidad de deslizar la pantalla a derecha o izquierda para moverse entre pestañas

Logo de Instagram en una pantalla de computadora.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON -- Instagram reorganizó la interfaz de usuario de la aplicación móvil para adaptar el orden de las pestañas al uso que le dan los usuarios, priorizando los vídeos 'reels' y los mensajes directos.

La compañía inició las pruebas de una nueva vista de las pestañas, que mantiene las Historias y el 'feed' en primer lugar, pero que adelanta a una segunda posición los 'reels' y a la tercera, los mensajes directos, en detrimento de la búsqueda.

Esta reorganización responde a la intención de priorizar "lo que la gente usa más", según indicó el responsable de Instagram, Adam Mosseri, quien ha detallado en su perfil de threads que "cada vez más son 'reels' y mensajes directos".

Junto a este cambio de orden de las pestañas en la interfaz de usuario para móvil, Instagram también incorporó la posibilidad de deslizar la pantalla a derecha o izquierda para moverse entre pestañas.

Por el momento, no es un cambio definitivo, sino que forma parte de una prueba opcional a la que se pueden unir los usuarios de Instagram, para que puedan adaptarse a él antes de su lanzamiento oficial.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
