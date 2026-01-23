Investigadores del accidente de tren en España apuntan a una fractura en una vía

Guardia Civil investiga la pieza del eje de un tren hallada cerca del accidente de Adamuz

La comisión de investigación del accidente ferroviario que dejó 45 muertos en el sur de España el domingo cree que existe la posibilidad de que un carril presentara una fractura a la altura de una soldadura, reveló un informe publicado este viernes.

La hipótesis proviene del hecho de que las ruedas de varios trenes de alta velocidad que pasaron por la estación de Adamuz justo antes del descarrilamiento inicial que desató la tragedia presentaban "muescas".

"Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado", afirmó la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), dependiente del Ministerio de Transportes.

"De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", añadió la CIAF.

Esta fractura estaría a la altura de "una soldadura".

Se trata de una "hipótesis de trabajo" que deberá ser "corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores", concluyó.

Las muescas en las ruedas del costado derecho se observaron en tres trenes que pasaron por Adamuz antes de que lo hiciera el de la compañía italiana Iryo cuyos últimos vagones descarrilaron justo cuando venía otro tren en dirección contraria que no pudo evitarlos y descarriló también.

Ambos trenes, que transportaban a un total de 480 personas, iban a una velocidad por encima de los 200 km/h, dentro de lo establecido para ese tramo, y se ha descartado un error humano de los maquinistas.

Una hipótesis que aporta "tranquilidad"

El balance definitivo de la tragedia que ha conmocionado a España y sembrado dudas sobre la fiabilidad de su sistema ferroviario quedó ayer establecido en 45 muertos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, estimó que la hipótesis de los investigadores aporta "una cierta tranquilidad".

"Las conclusiones no son definitivas, pero sí nos arrojan luz sobre la tesis que en este momento los técnicos de la Comisión consideran más plausible", explicó Puente en una rueda de prensa en Madrid.

"En cuatro días tenemos respuestas (...), y esto tengo que decir que es una importante novedad", añadió.

De la fractura en el raíl, el ministro dijo que "tuvo que ser de un carácter tan leve y pequeña (...) que en ningún momento se produjo interrupción de la corriente que va a través del carril y que automáticamente habría activado los sistemas de alarma" y detenido la circulación.

"Es decir, en el momento en el que un carril se rompe y entre un extremo y otro del carril roto fluye aire, se corta el flujo de la corriente en el carril", y automáticamente se "habría detenido el tráfico ferroviario", elaboró Puente.

Se reanuda el tráfico en Cataluña

La semana negra del transporte ferroviario español tuvo su capítulo en Cataluña, con la muerte de un maquinista de un tren de corta distancia el martes por la noche cuando un muro de contención se derrumbó encima de su cabina, presumiblemente por las fuertes lluvias caídas en esa región el día anterior.

Tras un día de parón el miércoles para examinar toda la red de cercanías catalana, los maquinistas se negaron a reanudar el servicio el jueves hasta que se les permitió participar en la inspección de la red.

Este viernes, finalmente, los 400.000 usuarios diarios de la red catalana pudieron volver a los trenes, no sin problemas: en dos ocasiones el tráfico estuvo cortado en lugares puntuales, una vez por un robo de cable y otra por un desprendimiento de tierra sobre la vía.

Los maquinistas han convocado una huelga en protesta por la falta de seguridad en la red los días 9, 10 y 11 de febrero.

FUENTE: Con información de AFP