viernes 12  de  diciembre 2025
DDHH

Irán detiene de nuevo a activista Nobel de la Paz 2023, pese a problemas de salud

Narges Mohammadi fue arrestada en un acto en tributo a un activista de derechos humanos fallecido, en grave violación a los derechos, informó su fundación

La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi.

La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.- La activista Narges Mohammadi, Nobel de la Paz 2023, fue arrestada por segunda vez por el régimen de Irán en forma irregular, junto a otras personas, un acto funerario al que asistió en homenaje a un defensor de derechos humanos que fue localizado muerto en extrañas circunstancias, informó la fundación que lleva su nombre.

La detención fue ejecutado sin atender a los problemas de salud que aquejan a Mogammadi, con permiso para estar fuera de la cárcel desde diciembre de 2024.

Partidarios de la activista informaron este viernes que Mohammadi “fue detenida violentamente hoy por fuerzas de seguridad y policía”.

Por su parte, la Fundación Narges exigió la “liberación inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas que asistían a una ceremonia conmemorativa”, expresó en comunicado y consideró el arresto “una grave violación de las libertades fundamentales".

En fecha reciente, la Misión Independiente de Naciones Unidas alerto sobre un aumento de la represión durante la guerra de 12 días de junio entre Irán e Israel.

Nobel de la Paz detenida en Irán

Narges Mohammadi, de 51 años de edad, fue galardonada con el Nobel de la Paz 2023 estando encarcelada, por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y promover los derechos humanos y la libertad, según el Comité Noruego presidido entonces por Berit Reiss-Andersen.

La activista ha librado una campaña a favor del respeto hacia las mujeres iraníes y contra la pena de muerte, lo que no perdona Irán, régimen aliado de dictaduras en América Latina, y ha sido motivo para llevarla a prisión durante gran parte de la última década.

Su abierto y firme apoyo a las protestas nacionales que provocó la muerte de Mahsa Amini en 2022, por no usar el hiyab, fue castigado con una condena de 13 años y nueve meses de prisión por “colusión contra la seguridad del Estado y propaganda contra el gobierno iraní”.

Permanecía fuera de prisión desde 2024 por problemas de salud con un permiso que duraría tres semanas, pero que se prolongó en el tiempo lo que se atribuye a la presión internacional por su libertad.

Hasta el momento, el régimen de Irán no ha comentado la detención de la Nobel de la Paz 2023 por lo que se desconoce si se ordenará su regreso inmediato a prisión para cumplir con la condena impuesta.

FUENTE: Con información de cbc.news, ntn24.com

