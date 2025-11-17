lunes 17  de  noviembre 2025
GUERRA

Zelenski se reunirá en Madrid con el rey de España y con el presidente del Gobierno

Zelenski abordará con Sánchez "cuestiones de interés común" y ambos se dirigirán posteriormente a los medios, durante este viaje, que según la oficina del dirigente socialista reafirmará "el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos"

El&nbsp; presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El  presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

AFP

KIEV.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá el martes en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI, en el marco de una gira europea para recabar apoyos contra la invasión rusa, informó la Presidencia española.

Zelenski abordará con Sánchez "cuestiones de interés común" y ambos se dirigirán posteriormente a los medios, durante este viaje, que según la oficina del dirigente socialista reafirmará "el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos",

Lee además
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.
ESPAÑA

¿Cuánto tiempo le queda a Pedro Sánchez?
Público, Rastrillo 305, 2024.
FLORIDA

Rastrillo 305 en Key Biscayne: un festival solidario dedicado a apoyar a jóvenes y familias

El presidente ucraniano también tiene previsto reunirse con legisladores de ambas cámaras del Parlamento español, en la que será su tercera visita a España.

El líder ucraniano está visitando a sus aliados occidentales en un intento por reforzar las agotadas fuerzas armadas de su país y la seguridad energética de cara al invierno, en medio de bombardeos rusos que han afectado gravemente a sus infraestructuras gasíferas, cuando el conflicto se acerca a los cuatro años.

Zelenski firmó el domingo en Atenas un acuerdo para el suministro de gas natural licuado estadounidense a Kiev.

Antes de viajar a España, se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París el lunes con el objetivo de asegurarse armamento.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Argentina y Messi se dan un baño de masas en España

España enfrenta un incremento visible de personas viviendo en carpas

Reina Letizia encabeza homenaje de estudiantes chinos a profesores de español

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

La expresidenta Jeanine Áñez sale de la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz.  
BOLIVIA

¿Qué podría haber detrás de la liberación en Áñez en Bolivia?

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado insta a Europa a actuar ante la "dictadura criminal" de Maduro

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
POLÉMICA

Presidente Trump anuncia que respalda publicación de archivos de Epstein
Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Imagen referencial.
PROYECTO DE LEY

Florida a un paso de exigir dominio de la escritura cursiva en sus escuelas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile