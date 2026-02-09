lunes 9  de  febrero 2026
CONFLICTO

Israel abate a cuatro presuntos combatientes palestinos que salían de túnel en Rafah

Los soldados continúan operando para localizar y eliminar a todos los terroristas que se encuentren dentro de la red de túneles, dijo el Ejército de Israel

La gente camina entre los escombros de los edificios destruidos en el campamento de Jabalia para refugiados palestinos, en el norte de la Franja de Gaza, el 8 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

JERUSALÉN. - El Ejército de Israel anunció este lunes 9 de febrero que mató a cuatro presuntos combatientes palestinos que salían de un túnel y dispararon a soldados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

En un comunicado, se informó: "Cuatro terroristas armados salieron de un túnel y abrieron fuego en dirección a soldados en la zona de Rafah en el sur de la Franja de Gaza (...) Tras su identificación, las tropas eliminaron a los terroristas".

El Ejército denunció "una violación flagrante del acuerdo de alto al fuego" entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, en vigor desde el 10 de octubre.

Los soldados "continúan operando en el sector para localizar y eliminar a todos los terroristas que se encuentren dentro de la red de túneles", añadió el Ejército, que precisó que ninguno de sus miembros resultó herido.

Reportes de Gaza

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que seis personas murieron por fuego israelí el lunes en incidentes separados al mencionado en Rafah, incluyendo a cuatro personas muertas durante un ataque aéreo contra un apartamento en Ciudad de Gaza.

Este ministerio, que funciona bajo la autoridad de Hamás, asegura que, por lo menos, 581 personas han muerto por las fuerzas israelíes desde el inicio del cese al fuego.

El Ejército israelí señala que cuatro de sus soldados han muerto durante el mismo periodo.

Muchos combatientes de Hamás están atrapados en túneles de Rafah, bajo una parte del territorio palestino ocupada por el ejército israelí. Este sector se encuentra cerca del paso de Rafah con Egipto, el único acceso al exterior para los habitantes del territorio, que permanecía en gran medida cerrado desde mayo de 2024.

El 2 de febrero, Israel aceptó reabrir de forma muy limitada este paso fronterizo por el que solo unos 200 palestinos de Gaza han transitado en una semana en ambos sentidos, principalmente enfermos o heridos evacuados a Egipto, acompañados de sus familiares, o residentes que regresaban tras recibir atención médica.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Logo del gigante tecnológico Google.
PROCESO CIVIL

Comienza juicio en EEUU contra redes sociales acusadas de generar adicción

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
POLÉMICA

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto después de su liberación de la prisión Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026.  
VENEZUELA

Juan Pablo Guanipa es otra vez detenido tras horas de excarcelación

Miami-Dade emitió una advertencia de regulaciones voluntaria sobre el uso del agua.
ADVERTENCIA

Alerta por escasez de agua: Miami-Dade llama a ahorrar ante la sequía

Imagen de fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos.
OPERACIóN

EEUU captura petrolero en el océano Índico que escapó del bloqueo en el Caribe

