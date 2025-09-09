Venezolanos regresan a España tras 70 años de ausencia: Así fue el reencuentro

El Gobierno de Asturias recibió a venezolanos y argentinos que pudieron reunirse con sus familiares después de mucho tiempo
OVIEDO.- El Gobierno de Asturias promueve una nueva edición del programa Añoranza, que facilita el traslado y estancia de personas emigrantes a la comunidad. El Principado recibió a ocho personas, venezolanos y argentinos, tras más de setenta años fuera de España.
Este programa "salda una deuda emocional con la emigración y fomenta la participación de la comunidad exterior en la vida social y cultural del Principado", según señaló la vicepresidenta, Gimena Llamedo.
Llamedo se reunió tarde con los emigrantes junto con la directora general de Emigración y Retorno, Olaya Romano. En esta edición participan tres mujeres y cinco hombres, procedentes de Venezuela y Argentina, de entre 70 y 83 años, que se reencontrarán con sus familiares en Cabrales, Llanes, Gijón, Candás, Mieres, Cangas de Onís y Ribadesella. Algunos llevan casi 80 años sin pisar Asturias.
La vicepresidenta subrayó la importancia de esta iniciativa, "una de las más entrañables de las impulsadas desde el gobierno y un claro ejemplo de la apuesta por promover la participación de la comunidad asturiana del exterior y mantener vivos los lazos y vínculos con Asturias por encima de la distancia física", insistió.
El Principado organiza para las personas participantes un programa de actividades culturales y de divulgación de la realidad actual de la comunidad. De esta forma, visitan sus concejos de origen, así como a otros lugares representativos de Asturias y la emigración como Covadonga, Cangas de Onís, Colombres, Oviedo o Gijón.
