Venezolanos regresan a España tras 70 años de ausencia: Así fue el reencuentro

OVIEDO .- El Gobierno de Asturias promueve una nueva edición del programa Añoranza, que facilita el traslado y estancia de personas emigrantes a la comunidad. El Principado recibió a ocho personas, venezolanos y argentinos, tras más de setenta años fuera de España.

Este programa "salda una deuda emocional con la emigración y fomenta la participación de la comunidad exterior en la vida social y cultural del Principado", según señaló la vicepresidenta, Gimena Llamedo.

Llamedo se reunió tarde con los emigrantes junto con la directora general de Emigración y Retorno, Olaya Romano. En esta edición participan tres mujeres y cinco hombres, procedentes de Venezuela y Argentina, de entre 70 y 83 años, que se reencontrarán con sus familiares en Cabrales, Llanes, Gijón, Candás, Mieres, Cangas de Onís y Ribadesella. Algunos llevan casi 80 años sin pisar Asturias.

"Recibimos a Angelina, Tomás, José Ángel, Alejandro, Miguel Ángel, Florentina, Benito y María Isabel, cuyas historias escuchamos con la emoción de ser testigos de un encuentro como este, con el que pueden recuperar los vínculos a los que tuvieron que renunciar al partir, y con el orgullo de haber podido facilitar esta visita", planteó Llamedo.

La vicepresidenta subrayó la importancia de esta iniciativa, "una de las más entrañables de las impulsadas desde el gobierno y un claro ejemplo de la apuesta por promover la participación de la comunidad asturiana del exterior y mantener vivos los lazos y vínculos con Asturias por encima de la distancia física", insistió.

El Principado organiza para las personas participantes un programa de actividades culturales y de divulgación de la realidad actual de la comunidad. De esta forma, visitan sus concejos de origen, así como a otros lugares representativos de Asturias y la emigración como Covadonga, Cangas de Onís, Colombres, Oviedo o Gijón.

