martes 9  de  septiembre 2025
RAÍCES

Venezolanos regresan a España tras 70 años de ausencia: Así fue el reencuentro

El Gobierno de Asturias recibió a venezolanos y argentinos que pudieron reunirse con sus familiares después de mucho tiempo

Foto de familia con todos los integrantes de la última edición de la Operación Añoranza en España, 2025. &nbsp; &nbsp;

Foto de familia con todos los integrantes de la última edición de la 'Operación Añoranza' en España, 2025.

 

 

EuropaPress_REMITIDA / HANDOUT por PRINCIPADO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OVIEDO.- El Gobierno de Asturias promueve una nueva edición del programa Añoranza, que facilita el traslado y estancia de personas emigrantes a la comunidad. El Principado recibió a ocho personas, venezolanos y argentinos, tras más de setenta años fuera de España.

Lee además
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Dictadura

Medio estadounidense aborda situación en España
El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Complicidad?

El País de España "se cuadra" con el régimen de Maduro bajo la sombra de Zapatero

Este programa "salda una deuda emocional con la emigración y fomenta la participación de la comunidad exterior en la vida social y cultural del Principado", según señaló la vicepresidenta, Gimena Llamedo.

Llamedo se reunió tarde con los emigrantes junto con la directora general de Emigración y Retorno, Olaya Romano. En esta edición participan tres mujeres y cinco hombres, procedentes de Venezuela y Argentina, de entre 70 y 83 años, que se reencontrarán con sus familiares en Cabrales, Llanes, Gijón, Candás, Mieres, Cangas de Onís y Ribadesella. Algunos llevan casi 80 años sin pisar Asturias.

"Recibimos a Angelina, Tomás, José Ángel, Alejandro, Miguel Ángel, Florentina, Benito y María Isabel, cuyas historias escuchamos con la emoción de ser testigos de un encuentro como este, con el que pueden recuperar los vínculos a los que tuvieron que renunciar al partir, y con el orgullo de haber podido facilitar esta visita", planteó Llamedo. "Recibimos a Angelina, Tomás, José Ángel, Alejandro, Miguel Ángel, Florentina, Benito y María Isabel, cuyas historias escuchamos con la emoción de ser testigos de un encuentro como este, con el que pueden recuperar los vínculos a los que tuvieron que renunciar al partir, y con el orgullo de haber podido facilitar esta visita", planteó Llamedo.

La vicepresidenta subrayó la importancia de esta iniciativa, "una de las más entrañables de las impulsadas desde el gobierno y un claro ejemplo de la apuesta por promover la participación de la comunidad asturiana del exterior y mantener vivos los lazos y vínculos con Asturias por encima de la distancia física", insistió.

El Principado organiza para las personas participantes un programa de actividades culturales y de divulgación de la realidad actual de la comunidad. De esta forma, visitan sus concejos de origen, así como a otros lugares representativos de Asturias y la emigración como Covadonga, Cangas de Onís, Colombres, Oviedo o Gijón.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Encuentran 7 migrantes muertos en playas del sur de España

Revelan identidad de pilotos venezolanos que sobrevolaron el destructor estadounidense

Trump amenaza con derribar aviones militares venezolanos si ponen a EEUU en una "posición peligrosa"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Política

Trump recurre por la vía de urgencia al Supremo para mantener congelada la ayuda extranjera

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Te puede interesar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent
CASA BLANCA

Secretario del Tesoro: EEUU está listo para "medidas fuertes" contra Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Conozca las nuevas características del iPhone 17 video
LANZAMIENTO

Conozca las nuevas características del iPhone 17

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.  
MUNDO

Israel ataca Qatar en busca de Hamás

Tom Homan, zar fronterizo designado por el presidente Donald Trump
INMIGRACIÓN

Tom Homan acusa a medios de manipular denuncias contra el ICE: "Son repugnantes"