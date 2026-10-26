La Unión Europea pide avanzar hacia elecciones libres en Venezuela tras regreso de Maria Corina Machado

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, a su regreso multitudinario en Caracas.

MADRID.- La Unión Europea vinculó este lunes el regreso de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, a Venezuela con la posibilidad de avanzar hacia elecciones libres y justas, en un país marcado por la crisis política y las restricciones a la oposición.

El portavoz de Relaciones Exteriores del bloque, Anuar El Anuni, instó a las autoridades interinas de Venezuela y a los actores políticos a aprovechar la coyuntura para impulsar un diálogo inclusivo que permita avanzar hacia comicios democráticos.

"Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para avanzar en un diálogo inclusivo, liderado por los venezolanos, con vistas a unas elecciones libres y justas", afirmó.

Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2025, regresó por sorpresa al país el domingo, tras cerca de un año en el exilio.

FUENTE: Con información de AFP