lunes 26  de  octubre 2026
POLÍTICA

La Unión Europea pide avanzar hacia elecciones libres en Venezuela tras regreso de Maria Corina Machado

El bloque pidió aprovechar la vuelta de la líder opositora para avanzar hacia un proceso electoral democrático

Unión Europea, imagen referencial

Unión Europea, imagen referencial

Europa Press
La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, a su regreso multitudinario en Caracas.&nbsp;

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, a su regreso multitudinario en Caracas. 

AFP
Por María Graterol

MADRID.- La Unión Europea vinculó este lunes el regreso de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, a Venezuela con la posibilidad de avanzar hacia elecciones libres y justas, en un país marcado por la crisis política y las restricciones a la oposición.

El portavoz de Relaciones Exteriores del bloque, Anuar El Anuni, instó a las autoridades interinas de Venezuela y a los actores políticos a aprovechar la coyuntura para impulsar un diálogo inclusivo que permita avanzar hacia comicios democráticos.

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"Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para avanzar en un diálogo inclusivo, liderado por los venezolanos, con vistas a unas elecciones libres y justas", afirmó.

Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2025, regresó por sorpresa al país el domingo, tras cerca de un año en el exilio.

FUENTE: Con información de AFP

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