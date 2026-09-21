Justicia de España acelera la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por corrupción

José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por su conexión con varios casos irregulares, entre ellos el de sus hijas.

MADRID. - El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que conduce la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, dio tres días de plazo al expresidente del gobierno de España , José Luis Rodríguez Zapatero , para que entregue la documentación que justifique el origen y posesión de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

También, citó para noviembre a las dos hijas del ex presidente en condición de imputadas en el marco del proceso judicial sobre el rescate de la línea aérea con fondos obtenidos de blanqueo y manejos oscuros, informaron medios españoles.

CORRUPCIÓN Juez de España abre juicio a esposa de Pedro Sánchez por delitos que prevén 13 años de prisión

CORRUPCIÓN Esposa de José Luis Rodríguez Zapatero también está en la mira de la justicia de España

Ambas decisiones de Calama suponen la agilización del caso Plus Ultra y las joyas en el cual Rodríguez Zapatero lleva meses sin ofrecer al juez una explicación sobre las prendas costosas que fueron incautadas en una caja fuerte en su oficina en el contexto de la investigación.

El expresidente fue imputado a mediados de año por tráfico de influencias en una red que operó para el blanqueo de dinero proveniente del régimen venezolano y de la cual Calama responsabilizó al político socialista como “líder”.

Luego, fue imputado por delitos de fraude fiscal y contrabando en el caso de las joyas, luego de incumplir los plazos judiciales para presentarse ante el tribunal en junio pasado.

Hijas de Rodríguez Zapatero en el banquillo

Se informó que el juez de la Audiencia Nacional citó a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente, para que declaren en forma separada el 30 de noviembre como investigadas.

Las dos jóvenes fueron imputadas en 18 de junio pasado después de que la primera declaración de su padre ante el tribunal.

Ambas formaban parte de la red como administradoras de Whathefav, una sociedad que servía de instrumento para recibir las comisiones pagadas a Rodríguez Zapatero, aliado del régimen venezolano, por sus gestiones para el rescate de la aerolínea, cifrado en 53 millones de euros.

En la providencia judicial también figuran como citados José Ángel Partearroyo, ex director de Participadas de SEPI, y Félix Martín, ex director financiero de Plus Ultra, para el 19 de noviembre.

Los dos hombres, piezas claves del caso Plus Ultra, fueron mencionados por exdirectivos de la aerolínea de estar involucrados durante las declaraciones rendidas ante el juez Calama.

FUENTE: Con información de lavanguardia.es; elmundo.es