lunes 21  de  septiembre 2026
PROCESO PENAL

Justicia de España acelera la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por corrupción

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, dio a Zapatero tres días para justificar las joyas valoradas en 1,3 millones de euros y citó a sus hijas

José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por su conexión con varios casos irregulares, entre ellos el de sus hijas.

José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por su conexión con varios casos irregulares, entre ellos el de sus hijas.

AFP
Por Elena Moreno

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que conduce la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, dio tres días de plazo al expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para que entregue la documentación que justifique el origen y posesión de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

También, citó para noviembre a las dos hijas del ex presidente en condición de imputadas en el marco del proceso judicial sobre el rescate de la línea aérea con fondos obtenidos de blanqueo y manejos oscuros, informaron medios españoles.

Lee además
El expesidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez en junio pasado. 
CORRUPCIÓN

Esposa de José Luis Rodríguez Zapatero también está en la mira de la justicia de España
La esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, durante la primera sesión de la comisión investigadora impulsada por el PP el 13 de noviembre de 2024  
CORRUPCIÓN

Juez de España abre juicio a esposa de Pedro Sánchez por delitos que prevén 13 años de prisión

Ambas decisiones de Calama suponen la agilización del caso Plus Ultra y las joyas en el cual Rodríguez Zapatero lleva meses sin ofrecer al juez una explicación sobre las prendas costosas que fueron incautadas en una caja fuerte en su oficina en el contexto de la investigación.

El expresidente fue imputado a mediados de año por tráfico de influencias en una red que operó para el blanqueo de dinero proveniente del régimen venezolano y de la cual Calama responsabilizó al político socialista como “líder”.

Luego, fue imputado por delitos de fraude fiscal y contrabando en el caso de las joyas, luego de incumplir los plazos judiciales para presentarse ante el tribunal en junio pasado.

Hijas de Rodríguez Zapatero en el banquillo

Se informó que el juez de la Audiencia Nacional citó a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente, para que declaren en forma separada el 30 de noviembre como investigadas.

Las dos jóvenes fueron imputadas en 18 de junio pasado después de que la primera declaración de su padre ante el tribunal.

Ambas formaban parte de la red como administradoras de Whathefav, una sociedad que servía de instrumento para recibir las comisiones pagadas a Rodríguez Zapatero, aliado del régimen venezolano, por sus gestiones para el rescate de la aerolínea, cifrado en 53 millones de euros.

En la providencia judicial también figuran como citados José Ángel Partearroyo, ex director de Participadas de SEPI, y Félix Martín, ex director financiero de Plus Ultra, para el 19 de noviembre.

Los dos hombres, piezas claves del caso Plus Ultra, fueron mencionados por exdirectivos de la aerolínea de estar involucrados durante las declaraciones rendidas ante el juez Calama.

FUENTE: Con información de lavanguardia.es; elmundo.es

Temas
Te puede interesar

Groenlandia firma acuerdo con EEUU en el marco de la Asamblea General de la ONU que inicia este lunes

Director del diario El País: "El periodismo solo puede vivir en condiciones democráticas"

Arabia Saudita en alerta tras ataques desde Yemen con respaldo de Irán, EEUU extrema precauciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
OBITUARIO

Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo mayor de Cindy Crawford

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.
WASHINGTON

Megaproyecto de Trump refuerza la seguridad de la Casa Blanca

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti
RIESGO SILENCIOSO

Primera muerte por dengue eleva alarma ante fuerte brote en Florida

Te puede interesar

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Por Daniel Castropé
Imagen referencial de dólares americanos
DEVALUACIÓN

Dólar informal llega a 715 pesos y profundiza la pérdida salarial en Cuba

Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura de mosquitos de la especie Aedes aegypti
RIESGO SILENCIOSO

Primera muerte por dengue eleva alarma ante fuerte brote en Florida

El migrante venezolano de 28 años Wilber rafael Garcés, fue herido de bala por un agente de ICE que disparó al menos tres veces. 
EN INVESTIGACIÓN

ICE hiere de gravedad a otro inmigrante en Texas, es un joven venezolano