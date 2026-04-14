martes 14  de  abril 2026
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Representantes de organismos internacionales manifestaron su preocupación por la seguridad alimentaria y la pérdida de empleos

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)

THIBAUD MORITZ/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARIS. La Agencia Internacional de Energía (AIE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM) advirtieron del impacto “sustancial, global y altamente asimétrico” de la guerra en Oriente Próximo, que afecta “de manera desproporcionada” a los importadores de energía, en particular a los países de bajos ingresos.

Los directores de las tres instituciones internacionales, Kristalina Georgieva (FMI), Ajay Banga (BM) y Fatih Birol (AIE) mantuvieron este lunes una reunión, en Paris, Francia, en el marco del grupo de coordinación establecido a principios de abril para optimizar la respuesta de los organismos ante las repercusiones energéticas y económicas de la guerra en Oriente Próximo.

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Expresaron la preocupación por la seguridad alimentaria y la pérdida de empleos derivada del impacto de la crisis sobre los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, al tiempo que algunos productores de petróleo y gas en la región también han experimentado una drástica disminución en sus ingresos por exportaciones.

"La situación sigue siendo muy incierta y el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz aún no se ha normalizado", aseguraron en la declaración conjunta. "La situación sigue siendo muy incierta y el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz aún no se ha normalizado", aseguraron en la declaración conjunta.

Además, avisan de que, incluso después de que se reanuden los flujos marítimos regulares, llevará tiempo para que el suministro mundial de materias primas clave vuelva a sus niveles previos al conflicto, por lo que los precios del combustible y los fertilizantes podrían mantenerse altos durante un período prolongado.

Alertan que, como consecuencia de las interrupciones en el suministro, es probable que la escasez de insumos clave tenga repercusiones en los sectores energético, alimentario y otros.

Por otro lado, la guerra también ha provocado el desplazamiento forzoso de personas, ha afectado al empleo y ha reducido los viajes y el turismo, "una situación que podría tardar en revertirse".

"Coordinaremos nuestra respuesta y apoyo a nuestros países miembros, trabajando con otras organizaciones internacionales y aprovechando su experiencia, según sea necesario, para sentar las bases de una recuperación sólida que genere estabilidad, crecimiento y empleo", subrayaron. "Coordinaremos nuestra respuesta y apoyo a nuestros países miembros, trabajando con otras organizaciones internacionales y aprovechando su experiencia, según sea necesario, para sentar las bases de una recuperación sólida que genere estabilidad, crecimiento y empleo", subrayaron.

Los ataques en el Oriente Próximo se han incrementado desde el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel ejecutaron la Operación Furia Épica contra Irán, que ha bombardeado países cercanos.

FUENTE: Con información de Europa Press

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