viernes 10  de  abril 2026
GOBIERNO

Francia anuncia medidas para disminuir su dependencia del gas y petróleo por guerra en Oriente Medio

"La guerra en Oriente Medio no es la nuestra y, sin embargo, nos afecta. Francia tiene electricidad producida en su propio territorio", dijo el primer ministro

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, dijo que el gobierno ayudará a financiar 50.000 autos eléctricos adicionales con un alquiler reducido para los grandes conductores afectados por alza de precios de los carburantes

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, dijo que el gobierno ayudará a financiar 50.000 autos eléctricos adicionales con un alquiler reducido para los "grandes conductores" afectados por alza de precios de los carburantes

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS. - El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció este viernes una serie de medidas para reducir la dependencia del gas o el petróleo en sectores como el transporte y la vivienda, ante el aumento de precios con la guerra en Oriente Medio.

"La guerra en Oriente Medio no es la nuestra y, sin embargo, nos afecta muy directamente. Afortunadamente, Francia tiene una baza: una electricidad producida en su propio territorio", de origen principalmente nuclear, aseguró Lecornu.

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Los combustibles fósiles representan el 60% del consumo de energía, una proporción que el gobierno francés desea reducir al 40% de aquí a 2030, aumentando el uso de electricidad de origen nuclear o renovable en el transporte, la industria y los edificios.

En el sector transporte, el gobierno ayudará a financiar a partir de junio 50,000 autos eléctricos adicionales con un alquiler reducido para los "grandes conductores" afectados por la subida de precios de los carburantes.

"En particular para los asistentes a domicilio, el personal auxiliar de enfermería, las enfermeras, los artesanos y, más ampliamente, todos los asalariados o empleados públicos de nuestro país", subrayó el primer ministro.

Para las empresas, y especialmente para las pymes, el gobierno contempla ayudas para vehículos comerciales y camiones eléctricos de hasta 100,000 euros (117,000 dólares) por vehículo.

Sector nuclear

En 2025, el sector nuclear fue la primera fuente de producción eléctrica en Francia con un 68,1%, muy por delante de las renovables (27%), según RTE, operador de la red de transporte de electricidad.

Macron, anunció en febrero de 2022 un "renacimiento de la energía nuclear", un plan que prevé la construcción de seis nuevos reactores EPR2, a los que se podrían sumar otros ocho, y en 2024 puso en marcha un nuevo reactor nuclear, planeado previamente.

FUENTE: Con información de AFP

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